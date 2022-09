Salida de Othón Hernández del PAN no sorprende: Federico Salomón

El dirigente estatal del PAN, Federico Salomón Molina, aseguró que la salida del diputado, Othón Hernández Candanedo, no sorprende a su partido, pues en las últimas semanas traía sus propios intereses.

“La permanencia de cualquiera de nosotros no puede condicionarse a ningún interés particular, mucho menos comprometer los principios, valores y normas internas que le dan mucha identidad a nuestra institución” dijo.

Debido a su conducta, diputado demostraba no sentirse cómodo con los principios del PAN

Además, consideró que debido a que con su conducta el diputado local demostraba no sentirse cómodo con los principios democráticos del PAN, ni con la Constitución Interna del PAN, mucho menos con sus estatutos y reglamentos.

“La salida de cualquier militante siempre es algo que realmente tenemos que lamentar, cualquiera que hubiera sido su trayectoria en nuestra institución, no obstante también la salida del diputado todo no nos sorprende", expuso.

Refirió que en el caso del legislador se esperaba que presentara su renuncia, dado que se había opuesto a acatar las decisiones de la dirigencia estatal.

El líder del PAN manifestó que los militantes y dirigentes están comprometidos con su partido, por lo que le desean que le vaya bien.

Destacó que actualmente el partido está concentrado en acercarse a la ciudadanía y en generar acciones relacionadas con el crecimiento institucional.

“A pesar de que no celebramos su salida, no tenemos más que decir. En este momento en el PAN estamos concentrado en estos días en otros militantes y en las causas de la ciudadanía. Para finalizar y darle vuelta a esta hoja, pues desearle primera como ciudadano y también como ex militante desearle muy buena suerte”, agregó.