¿Cambiarías la carne por vegetales? Opciones veganas te sorprenderán

Aunque el veganismo en Xalapa aún no tiene mucho auge, cada vez surgen más iniciativas comerciales que buscan ser una opción para quien decide modificar sus hábitos alimenticios y crear conciencia sobre el cuidado medioambiental.

Por una cuestión ética y de respeto a los animales, Eduardo y Alicia ahora son veganos y tienen su propio proyecto de elaboración de quesos con productos que no son de origen animal.

Te puede interesar: Icono de productos orgánicos: ¿conoces el Mercado Bio-regional Coatl de Coatepec?





¿Por qué motivos convertirse en vegano?

Local Ser vegano se ha convertido más que en una moda

“Nos gustan mucho los animales, entonces es ilógico que les hagamos daño para comerlos o por el motivo que sea. Nosotros somos veganos por los animales principalmente y después de eso, los beneficios que eso tiene, como poner nuestro granito de arena en el impacto ambiental, por salud también, siempre es mucho más saludable comer semillas, plantas y verduras que comer animales”, dijo Alicia.

Eduardo Gómez y Alicia Domínguez son novios y al compartir esa visión del mundo, iniciaron hace dos años con el proyecto Calavegan en el que elaboran quesos veganos de forma artesanal, todos elaborados a base de semillas.

Se puede encontrar una gran variedad que va desde el tipo cabra que se elabora con semilla de girasol en varios sabores como yerbas finas, cilantro y cebollín, ahumado natural, y ajo con romero. Además, están los gratinables que son también de semilla de girasol y para comida mexicana el queso fresco de almendra o el ricotta de leche de almendra. “Todo se elabora en forma artesanal y todo lo elaboramos todavía en casa”, remarca Eduardo.

Rememora que hasta hace dos años que eran vegetarianos, lo único que les hacía falta para llegar al veganismo total era dejar el queso y dado que las opciones eran pocas, comerciales y limitadas, se dieron a la tarea de hacer sus propios productos.

“Empezamos a hacer más pruebas hasta que empezamos a convencernos de los quesos que estábamos haciendo, nos decidimos a empezar a compartirlos y empezó ahí el proyecto. Ha habido buena aceptación, aquí en el estado y en Xalapa el veganismo todavía no es algo tan recurrente en la gente y al menos nosotros sí hemos podido seguir nuestro proyecto de manera continua porque ha tenido muy buena aceptación y también es una buena opción para gente intolerante a la lactosa, entonces es un público que también se ha acercado a nosotros y ha podido satisfacer su necesidad del queso”.

Eduardo y Alicia de "CalaVegan" preparan deliciosos quesos de origen totalmente vegetal | Foto: Jesús Escamiroza Eduardo y Alicia de "CalaVegan" preparan deliciosos quesos de origen totalmente vegetal | Foto: Jesús Escamiroza

Vuelve a leer: Videojuegos podrían provocar síndrome Fomo; los síntomas

Ahora Eduardo se dedica de tiempo completo a la elaboración de quesos veganos y confía en que el mercado siga creciendo para poder seguir ofreciendo sus productos.

¿Cuál es la diferencia entre ser vegano o vegetariano?

La diferencia entre el vegetariano y el vegano, aclaró, es que en el primero todavía consumes derivados de origen vegetal como los lácteos y el segundo ya no.

Local ¡Con las botanas, no! Suben precios de agua, galletas y cacahuates

“Va creciendo (la gente vegana), en el mercado de Coatepec que es donde pueden comprar directamente con nosotros, cada vez vemos más público que viene y nos comparte que son veganos y ha sido cada vez más recurrente”.

Pese a ello, Alicia considera que falta mucho para encontrar más opciones veganas o que haya lugares donde se pueda comer rico y saludable. “Pero creemos que cada vez la gente lo está tomando más en cuenta y cada vez más personas están volviéndose veganos o vegetarianos y el mercado es creciente en este aspecto”.

Así, desea que sean cada vez más las personas que estén conscientes del daño que causa la industria cárnica y cambiarlo para bien.

Para conocer sus productos se les puede encontrar los sábados en el mercado Coatl de Coatepec, en redes sociales como Calavegan, además de que tienen puntos de venta en Xalapa en Lapana y Alma Granel en Plaza Araucarias.

¿Qué es "Sanándome" y dónde contacto el proyecto?

El proyecto “Sanándome” del chef Juan Carlos y sus socias Natalia y Angelina, surgió también con la idea de cambiar sus hábitos alimenticios, pero también ofrecer a sus clientes comida vegana, rica y de calidad.

Aunque ha estado en restaurantes donde por mucho tiempo cocinó “comida normal”, dijo que son conscientes de que es necesario hacer cambios para estar más saludables.

Buscan ofrecer comida vegana, rica y de calidad | Foto: Jesús Escamiroza

Si bien sostuvo que siempre han estado en busca de nuevos lugares y conceptos, es difícil encontrar algo vegano o vegetariano que realmente satisfaga, a buen precio, de buena cantidad y donde se ofrezca un buen servicio.

“Normalmente como que la gente está encajonada en lo mismo, imitación de carne, de pollo, soya que es modificada cuando los vegetales y las frutas son deliciosas por sí mismos. La carne si te la comes cruda no sabe a nada y, si la cocinas sin ningún condimento, no sabe rica y los vegetales los puedes cocer y cada uno tiene un sabor diferente, entonces es mucho más rica la experiencia con los vegetales”.

Lee más: Cuesta de enero: consejos de familias para sobrevivir a la cascada de deudas

Confiesa que, aunque no es vegano totalmente, el 90 por ciento de lo que come son vegetales y le encantan, “la única vez que rompemos la regla es cuando nos invitan a comer a alguna casa, una fiesta o posada y no hay otra cosa, ahí lo aceptamos, lo agradecemos y lo comemos”.

Él estuvo 27 años en Estados Unidos donde trabajó en restaurantes, bares, clubes y regresó a México hace cerca de 4 años, estuvo un tiempo en Mérida, y hace poco regresó a Coatepec donde están empezando el proyecto.

Su hija Angelina, se encarga de explicar los platillos y del contacto con los clientes y Natalia de Rusia también es chef y le ha dado un toque especial a la cocina, sus ensaladas rusas que son muy populares.

"Sanándome" puedes hallarlo en Mercado Bioregional Coatl de Coatepec | Foto: Jesús Escamiroza

“Tenemos sopas veganas, tortas veganas, tacos vivos que son todo fresco, todo vivo, tenemos aguas naturales, los paninis con pan masa madre que son lo más exitoso y con los vegetales asados al comal”.

Tienen siete semanas trabajando en el Mercado Bioregional Coatl de Coatepec los sábados para darse a conocer, y esperan tener pronto un sitio ya establecido. De momento están otorgando también servicio a domicilio los miércoles, jueves y viernes y se les puede encontrar en redes sociales como “Sanándome”. “Cada vez más personas están volviéndose veganos o vegetarianos y el mercado es creciente en este aspecto”