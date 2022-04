Sí habrá desfile del Día del Trabajo... pero también peticiones de sindicatos

Tras confirmar que este 2022 sí habrá desfile este primero de mayo, Día del Trabajo, los líderes de las diferentes organizaciones señalan que se harán visibles las demandas e inconformidades del sector laboral en Veracruz.

El secretario general de la Federación Autónoma de Obreros y Campesinos del Estado de Veracruz (FAOC), Francisco Morales Sarmiento, explica que se espera la participación de 40 mil trabajadores de un total de 60 mil que normalmente lo hacía, por lo que se considera un número importante de contingentes.

Te puede interesar: Telefonistas acusan que tienen pendientes de reponer más de 40 plaza



Señala que hoy jueves tendrán una reunión con el gobierno estatal en Palacio de Gobierno para definir la logística en temas de seguridad y de salud por la pandemia de Covid-19.

“Coincidimos en que las condiciones ya están dadas para que nuevamente retomemos el tradicional desfile y que coincidimos en que es un hecho importante para el movimiento obrero, de la clase trabajadora y que en tales circunstancias estamos organizándonos para que este desfile se lleve a cabo y salga lo mejor posible”, dijo.

Local ¡Sí habrá desfile conmemorativo al Día del Trabajo en Xalapa!

En ese tenor lamenta que el salario promedio de un veracruzano siga siendo “raquítico” pues ronda los 6 o 7 mil pesos mensuales, sin mencionar a quien no tiene un sueldo fijo, que hace cada vez más difícil cumplir con las necesidades más elementales para sus familias ante el incremento de la canasta básica.

“Estamos pasando situaciones económicas bastante difíciles, bastante complicadas, el salario sigue siendo raquítico y no alcanza; estaría muy bien que los salarios subieran y que la canasta básica y los servicios no lo hicieran, pero desafortunadamente es más lo que suben los servicios como el gas, la electricidad y ya no hablemos de la gasolina, entonces lo que te suben de salario, se queda muy atrás para hacerle frente o solventar los gastos tradicionales que una familia tiene, ahora olvídate de los pagan renta, de los que se enferman y no tienen servicio médico”.

El presidente de la organización de Vendedores Independientes de Veracruz (VIVE), Pablo Jiménez Ayala, señala que ya han tenido tres reuniones los representantes de los diferentes contingentes y el acuerdo es que sí habrá desfile, aunque se seguirán las recomendaciones sanitarias y seguramente reducirán los contingentes.

“Llevar gel, cubrebocas, en fin, vamos a buscar todas las medidas de seguridad posibles, pero sí desfilamos el primero de mayo, ya enviamos oficios al gobernador donde estamos solicitando los apoyos logísticos como son vallas, Protección Civil, Tránsito, Seguridad Pública, Salud y estamos en espera de tener la reunión que podría darse este jueves a las 12 del día en Palacio de Gobierno”.

Refiere que en estos dos años de pandemia muchas demandas y respuestas se tuvieron detenidas porque las actividades en general se pararon.

Local Cerveceros hacen historia y logran aumento salarial

“Lo que hemos escuchado de los líderes es el desempleo tan fuerte que sea ha dado, que hay dependencias donde no se han dado basificaciones, han despedido personal, reducción de salarios, en fin, creo que hay bastantes quejas para este desfile porque no se ha avanzado en nada, al contrario, creo que ha habido un gran retroceso en las peticiones de los diversos sectores y trabajadores en el estado y el país”.

Aunque se expresarán esas inconformidades, enfatiza que evitarán los actos de violencia y que todo se lleve a cabo con calma. Incluso buscan que antes del desfile haya una reunión con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez para que escuche sus demandas.

El secretario del Sindicato de Empleados del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, Acdmer Antonio Galicia Campos, expone que entre sus demandas está la falta de seguridad social de muchos trabajadores por lo que la petición es la aplicación de la clave sindical a todos los compañeros que han obtenido su toma de nota mediante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje.

“Llegamos a esta fecha desgastados económicamente, a pesar de que no se trabajó un periodo, sí hubo complicaciones en salud de muchos que requirieron de gastos extras, sobre todo hubo bajas, muertes de compañeros del Poder Ejecutivo y de todas las áreas, y el ánimo de nosotros es expresarle al gobernador que tenemos pendientes en lo que es la seguridad social de muchos trabajadores al servicio del poder ejecutivo”.

Refiere que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez ya dio una instrucción desde el año pasado para que se cumpla con la atención a sus demandas, pero no se ha atendido.

“Esto es lo que nosotros traemos pendiente aún y tocando puertas por todos lados para que se cumpla a los compañeros. En el Poder Ejecutivo hablamos de más 10 mil trabajadores, de los que nosotros representamos tenemos un aproximado de 300 compañeros que están en esa situación”.