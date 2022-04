Jefe de inspectores en Xalapa es dado de baja; 4 más tienen procedimientos administrativos

El director de Desarrollo Económico de Xalapa, Alberto Romero Gutiérrez, confirma que fue dado de baja al jefe inspectores, Gerardo, quien ya está bajo investigación y que se sigue un procedimiento administrativo contra cuatro inspectores más.

En entrevista detalla que fueron tres meses los que estuvo en esa área del ayuntamiento en este gobierno de Ricardo Ahued Bardahuil, pero fue cesado por incumplir con su trabajo, aunque no reveló cuál fue la falta.

"Tenemos al jefe de inspectores que fue dado de baja por algunas irregularidades que cometió, no hubo necesidad de iniciar algún procedimiento", señala.

Además, explica que se sigue un procedimiento administrativo contra cuatro inspectores más "que ellos mismos se señalaron" y advirtió que no permitirán que se caiga en prácticas irregulares por parte de los funcionarios municipales.

"Los tenemos ahorita en procedimiento administrativo ya pronto les daré a conocer cuál fue la sanción correspondiente de cada uno".

Añade que se llevarán a cabo las investigaciones correspondientes por lo que el ex jefe de inspectores, no podrán estar laborando en ninguna otra área del ayuntamiento de Xalapa.

"Él ya no trabaja para ninguna área del ayuntamiento, no se permitirá la corrupción y quien tenga alguna queja que me las señale y levantamos el acta".