¿Trámite del divorcio puede ser rápido y fácil? Abogado explica estrategias

Pese a que los divorcios son considerados un tema legal que se debe resolver en mucho tiempo y varios recursos, desde la abogacía se plantea la posibilidad de solucionar de manera rápida, tranquila, en mutuo acuerdo y de manera conciliatoria.

La custodia de los hijos, la división de los bienes, la aplicación de una pensión alimenticia y el decidir quién se queda con las mascotas son las circunstancias principales que generan conflictos entre las parejas que deciden separarse. De acuerdo al INEGI en el 2021 en Veracruz se registraron 3 mil 698 divorcios. Con ello, la entidad registra la menor tasa de divorcios a nivel nacional por cada 10 mil habitantes de 18 años o más.

¿Separación puede ser sin pelear?

El abogado Sergio Arturo Libreros, con más de 16 años de experiencia en divorcios, señaló que estas uniones pueden resolverse de la mejor manera posible cuando se tiene la disposición de ambas partes.

Como autor del libro "Divorcio en buena onda (y sin abogados)" refirió que existe una franja de la población que busca finiquitar su situación matrimonial sin perjudicar a sus hijos o llevar a cabo algún tipo de daño o abuso.

“Esta es una franja de gente de bien que sí existe, lo que hicimos fue recapitular las acciones, ya que más de cien parejas con las que he trabajado lograron la disolución de manera mediada, hay gente que tiene esa vena conciliadora, de querer y poder resolver las cosas sin que represente problemas para ellos o los hijos, en caso de que los haya”, expuso.

Destacó que algunos abogados utilizan los divorcios como una manera de financiar pleitos eternos, grandes, prolongados y desgastantes, “desgraciadamente tanto en contra de hombres como de mujeres se fabrican situaciones que al final termina afectando a los niños”.

“¿Quieres evitar conflictos?, deja de publicar tus fotos en redes con tu nueva pareja si no has finiquitado la relación, el libro es práctico porque ya ha probado que esto (la conciliación) funciona, nadie quiere negociar con un irresponsable, nadie quiere negociar con un padre que abandona a sus hijos, con un hombre que es violento verbalmente, física o patrimonial”, expresó.

Mencionó que si no se tiene la capacidad de lograr el bienestar de los hijos y el propio, entonces las personas deben recurrir a los abogados para que actúen de manera legal en contra de la pareja.

“Con esto se garantiza que la persona se va a lastimar porque al final es un desgaste familiar, de los hijos y propio, así como un gasto económico cuando el dinero se pudo haber invertido en unas vacaciones”, dijo.

Refirió que, desafortunadamente, existen abogados que cobran por una promoción civil, una denuncia y que inventan algunos tipos de situaciones, cuando el divorcio se puede lograr de manera conciliatoria. Sin embargo, manifestó, una separación de este tipo es ágil, aunque se tienen que llevar algunas sesiones, “no es a la primera, se tienen que llegar a conciliaciones, el interés es que todos estén bien”.

“Tiene que coincidir tu postura con el interés, por ello los hijos, bajo ninguna circunstancia tendrán que experimentar una disminución en su calidad de vida, eso es lo que muchas veces no ocurre, el hecho de no conocer a qué tengo derecho hace que pida ‘las perlas de la virgen’ y no se trata de lo que se quiere, sino de lo que corresponde, sabiendo que la manutención de los hijos corresponde a los dos, cuando se ponen derechos y obligaciones las personas cambian su postura”, opinó.

La recomendación legal del abogado es llevar a cabo una separación de la mejor manera posible, con diálogo, acuerdos y considerando lo que es mejor para todos los involucrados.

“Lo primero es sentarse y hablar si se quiere un divorcio complicado o convenido, el Juez puede decidir cómo quedan o pueden ser las dos partes, que en este caso es la mejor decisión”, agregó.

¿Cuáles son las cifras de los divorcios en Veracruz según el Inegi?

De acuerdo con las cifras del INEGI durante el año 2021 se registraron en el país 149 mil 675 divorcios. De éstos 149 mil 234 divorcios fueron entre un hombre y una mujer, 153 entre hombres y 288 entre mujeres. Las entidades que registraron las mayores tasas de divorcios por cada 10 mil habitantes de 18 años o más fueron: Campeche, con 46.6; Sinaloa, con 40.2 y Coahuila de Zaragoza, con 37.4.

Al respecto, se indicó que Veracruz es el estado con la menor tasa a nivel nacional, al registrar 6.4 divorcios por cada 10 mil habitantes. Sin embargo, se detalló que por cada 100 matrimonios registrados hubo 15 divorcios.

Los datos revelaron que en la entidad se presentaron 3 mil 698 divorcios: 3 mil 127 por mutuo consentimiento, 511 incausado, 3 por causa injustificada y 30 por incompatibilidad de caracteres, separación por dos o más años, abandono del hogar por más de tres o seis meses, separación del hogar conyugal por más de un año, actos de violencia o adulterio e infidelidad sexual.

De manera general se mencionó que 25.1 por ciento de los matrimonios extinguidos tenía una o un hijo menor de edad; 18.8 por ciento contaba con dos hijas y/o hijos; 6.7 por ciento con más de dos; 48.8 por ciento no tenía menores al momento de efectuarse el divorcio y 0.6 por ciento de los casos no lo especificó si procreó hijos o no.

En 45.4 por ciento de los divorcios judiciales, la custodia de las y los hijos se asignó a alguna de las personas divorciantes, en 48.8 por ciento de los casos no se otorgó a ninguna, en 5.1 por ciento se concedió a ambas partes y en 0.6 por ciento de los casos no se especificó.

Según los datos el 31.2 por ciento de los matrimonios se disolvió legalmente después de 20 años de matrimonio, 46.6 por ciento duró entre seis y 20 años, 20.7 por ciento tuvo una duración legal entre uno y cinco años y, en 1.2 % de los casos, la duración fue menor a un año. La edad promedio al momento del divorcio fue de 39.6 años en mujeres y de 42.2 años en hombres.