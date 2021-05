“Queremos agua de calidad y no con olor a huevo podrido”, reclaman ciudadanos a CAB

Boca del Río, Ver.- Con la amenaza de que suspenderán sus pagos a la Comisión de Agua de Boca del Río (CAB), usuarios se presentaron en las oficinas municipales para exigir servicio de calidad y no agua sucia y con olor a “huevo podrido”.

En voz de Felipe Cordero, habitante del Ejido Primero de Mayo sur, un grupo de inconformes denunció que desde hace más de tres semanas están recibiendo agua sucia, con tierra y con un fétido olor.

Explicó que no es posible utilizar el agua para lavar ropa, las verduras y ni siquiera bañarse porque el olor es insoportable.

Además de que algunos menores ya están presentando problemas en la piel derivado de la contaminación del agua que ofrece la empresa operadora del agua y que no corresponde al pago que realizan los ciudadanos.

“Venimos a la Comisión de Agua de Boca del Río a presentar documento donde exponemos la situación que vivimos desde hace más de tres semanas, queremos que nos atienden porque el agua que recibimos no es de calidad, no representa nuestro pago, el agua está sucia, trae tierra y el olor es insoportable, como a huevo podrido, con partículas de bicho, pensamos que no están tratando el agua y queremos una solución”, detalló.

Iliana Cruz, otra de las inconformes aseguró que la situación es muy preocupante porque las condiciones de contaminación de agua pueden provocar enfermedades aunado a la pandemia del Covid-19 y las altas temperaturas que se registran en la zona.

“Queremos saber que está pasando y que medidas están tomando porque son siete colonias afectadas, somos una población grande que estamos pagando nuestro servicio y no es justo que nos den agua puerca”, dijo.

Los habitantes presentaron un escrito para exigir a la empresa operadora del agua que revise las condiciones del agua porque al parecer el problema se desencadeno con la instalación de un pozo en la colonia Cándido Aguilar.