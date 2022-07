Cientos disfrutan desfile de la Corte Real del Carnaval Veracruz 2022

Veracruz, Ver.- En medio de gran algarabía este viernes, previo a la coronación se celebró un desfile con la participación de la corte real del Carnaval 2022, bastoneras y batucadas. A pesar del intenso calor cientos de personas se congregaron en el primer cuadro de la ciudad para abarrotar toda la avenida Independencia desde Rayón hasta Benito Juárez donde fueron colocadas sillas para que de manera gratuita pudieran apreciar del paseo.

El desfile inicio alrededor de las 17:00 horas con las bastoneras de “Alejandra” quienes iban a la cabeza del contingente ya que por años han tenido participación en estas fiestas. Acompañadas del ritmo de la batucada Tradiciones de Brasil, las guapas bastoneras vestidas en traje color verde militar prendieron el ambiente, invitando a la gente a vivir estas fiestas y olvidarse por un rato de sus problemas.

En el desfile hubo la participación de toda la corte real que partió desde el Teatro Clavijero donde ultimaron detalles y vestuario y maquillaje para partir desde el Tranvía del Recuerdo. Los reyes infantiles fueron de los más aplaudidos pues no dejaron de bailar durante todo el desfile y emocionaron al público. Las princesas del Carnaval caminaron del brazo de cadetes, luciendo hermosos diseños derrochando suspiros en el público masculino mientras que los princesos robaron la atención de las jóvenes que no perdieron la oportunidad para tomarse algunas fotos.

La reina electa del carnaval Yeri Cruz finalizó el desfile acompañada de algunos influencer como Kunno y Sol León. Cabe recordar que este jueves se quemó al mal humor dando paso a la gran celebración del Carnaval 2022 luego de un año de ausencia por la emergencia sanitaria que se vivió.

Este viernes se llevaría a cabo la coronación de los reyes y se espera la presentación del reguetonero Nicky Jam.