Acoso, despidos y largas jornadas denuncian empleados de rastro; la historia

Veracruz, Ver.- En protesta por presuntas irregularidades que se cometen en materia laboral, trabajadores del rastro ubicado en la comunidad de Vargas realizaron una manifestación a las afueras del centro de trabajo.

Según lo expuesto por el grupo de inconformes, dentro de la planta laboral se presentan una serie de violaciones desde acoso, presión, despidos injustificados y largas jornadas que no son retribuidas económicamente.

Aseguran que la situación es tan fuerte, que no les permiten ausentarse ni para ir al baño y cuentan los minutos que se demoran a pesar de que por los equipos y el uniforme que llevan, tardan un tiempo en realizar esta necesidad fisiológica.

Además que las jornadas laborales son excesivas y muy mal pagadas y no se paga el tiempo extra a pesar de que si se trabaja.

¿Cuáles son las denuncias de los trabajadores?

Local Extrabajadores portuarios exigen edificio del SAT y 43 cuentas bancarias

“Queremos exponer algunas de las irregularidades que se presentan, porque no podemos ni ir al baño, nos miden el tiempo que nos demoramos, trabajamos más de 12 horas y no nos pagan los tiempos extras, hay mucho acosos y amenazas, se han presentado despidos injustificados, sabemos que tenemos que cumplir con horarios, que es un trabajo pero no hay garantías laborales se exceden”, externaron.

Explican que aunque tienen derecho a un periodo de tiempo para comer de 40 minutos, si se retrasan cinco minutos más, se les descuenta el día. Los descuentos que se aplican van de 300 a 400 pesos por retardos y su sueldo es de apenas mil 600 pesos semanales.

El grupo de trabajadores se mantuvo firme durante toda la mañana por lo que a través de una delegación la empresa se reunió con ellos este jueves para mejorar las condiciones laborales bajo el compromiso de que se reduciría también el periodo de ocho horas tal como lo marca el artículo 61 de la Ley Federal de Trabajo.

El rastro con razón social Comercializadora e Industrializadora Agropecuaria (CIASA) se estableció en la localidad de Vargas en el año de 1992 como un rastro Tipo Inspección Federal (TIF) certificado por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA).

Vuelve a leer: Titular de SSP asegura que su esposa no es "aviadora"

Entre los servicios que realiza están la matanza, corte, empacado y procesado de ganado bovino, comercializando sus productos en el mercado nacional así como cadenas de exportación a Estados Unidos, Japón y Rusia. Está ubicado en la congregación del municipio de Vargas a 35 minutos de la cabecera municipal de Veracruz.