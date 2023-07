Calvario para restaurantes: productos se encarecen y ganancias bajan

La baja en las cifras de inflación dadas a conocer por el Banco de México no se refleja en la realidad de los negocios gastronómicos; propietarios de restaurantes exponen que el costo de sus insumos siguen caros, por lo que sus márgenes de ganancias se reducen cada día.

Al respecto, Julio César García Osorio, propietario del Restaurante Casa Luna Jalixco, expone que todos los alimentos siguen caros, carne, cebollas y todos los demás insumos que utiliza para elaborar sus platillos. “No vemos la nuestra, cada vez que vas a comprar al mercado los productos que se requieren para elaborar el menú, siempre hay algo que subió y son pocos los que bajan”.

¿Qué precios afectan a comerciantes de comida?

El restaurantero explica: “los lunes todo está más caro que el viernes anterior, siempre hay una excusa para elevar el costo de los productos y ahora fue la lluvia”.

Negocios deben ajustar sus costos para evitar que ganancias se pierdan

Subraya que ayer se encontró con que subió la cebolla, el chayote y otros alimentos que son básicos para la cocina, “lo que me digas está más caro hoy”. Quién elabora las cifras sobre el nivel de la inflación en el país, “seguramente no va al mercado y no tiene ni idea de los precios de las mercancías básicas”.

Remarca que cuando vas a adquirir los insumos para preparar los alimentos de la carta y menú te encuentras con que están de 4 a 6 pesos más caros y entonces quienes dan el servicio tienen que enfrentar menos ingresos porque el margen de ganancia se reduce de forma importante.

En su caso, comenta que en su establecimiento buscan ofrecer un menú económico, pero que sea delicioso y sustancioso para el cliente, “pero resulta que el menú no deja ganancias, sino la los platillos a la carta y resulta que para ello hay pocos comensales, la mayoría busca el menú.

Nos afecta esta situación del incremento de los precios, “porque reduce nuestros márgenes de ganancias”.

Como empresario, remarcó que desconoce cómo elaboran las cifras inflacionarias, “porque nosotros que compramos alimentos todos los días no vemos una baja importante, todo está más caro hoy que el viernes”.

Quiénes tienen negocios de restaurantes quieren saber qué productos han bajado, porque en la realidad todo sigue caro, “la carne sea de res, cerdo o pollo no baja, azúcar, harinas, verduras y frutas, todo se mantiene en un precio por encima de lo normal”.

Es inexplicable que en el gobierno presuman de que el precio del dólar está bajo, “pero de qué sirve a la población si todo sube y quienes reciben remesas, pues ahora se tienen que conformar con menos, “así que no hay beneficio de nada”, concluyó.

¿Cómo sobreviven las fondas y pequeños negocios?

Para negocios como son fondas y pequeños restaurantes que basan su negocio en alimentos a un costo económico, porque hay mucha competencia, es difícil mantenerse en pie con los efectos que ha dejado la inflación, explica Josefina Hernández, de la cocina económica “Las delicias”, ubicado en Manuel Hernández, en la colonia Ferrer Guardia.

Indica que su negocio es darle de comer a estudiantes de la zona de Humanidades, “pero este año se complicó dado que todos los precios de frutas y verduras subieron y nuestros márgenes de ganancias disminuyeron".

Dice que un menú para estudiantes debe ser económico, porque ellos buscan lugares donde se les dé un poco más por un precio accesible. “La competencia es fuerte en este negocio, pero con estos costos no es posible, nosotros trabajamos duro y ganamos menos cada día”.

Don Carlos Andrade, quien también tiene una cocina económica, indica que aunque siente que se les dio un respiro al bajar el precio del tomate, chiles y algunas frutas, “lo cierto es que el pollo, carne de res y cerdo, siguen altos y eso es malo para el negocio”.

Coincide en recalcar que no pueden subir el costo de sus alimentos, “porque entonces los clientes buscan otro lugar más económico, aunque no esté rico, porque así es en una ciudad como Xalapa, la gente no paga mucho por un menú, se buscan opciones ricas pero económicas”.