Reyes Magos dicen que no podrán cumplir a todos

Veracruz, Ver.- Con mucho esfuerzo, los Reyes Magos del oriente traerán los regalos a todos los niños que se portaron bien durante el 2020, pero por la crisis no podrán cumplir con todo lo solicitado, en algunos casos será solo un detalle.

Y es que cada año los niños se han vuelto "más especiales" y ya no quieren el tradicional carrito, la muñeca con cara bonita, el jueguito de té, más bien piden cámaras fotográficas, tabletas, video juegos, computadoras y celulares. Sin embargo, con las clases en línea, en la mayoría de los hogares se hizo el gasto para la compra de un equipo electrónico para que los pequeños de la casa pudieran tomar sus materias.

“Andamos viendo y comparando precios, los niños están pidiendo un montón de cosas, pero con lo de las clases en línea hubo que adelantar los regalos de navidad, llegaron en agosto y ahorita solo será un detalle, quizá ropa porque los juguetes si están muy caros y en casa son tres la verdad es que si está medio complicado”, comentó el señor Francisco quien junto con su esposa caminan por los pasillos de un centro comercial.

Los padres de familia coincidieron que después de los 4 años los niños y niñas dejan de interesarse por los juguetes y empiezan a pedir las tabletas para mirar su propia programación.

“A los niños les emocionan los carritos, los dinosaurios, los superhéroes hasta los 3 o 4 años de ahí ya piden celular y mismo caso para las niñas después de los 4 años ya dicen que le van a pedir a los reyes una Tablet para ver sus videos de princesas, son cada vez más especiales”, comentó el señor Iván Sosa.

Los Reyes Magos aprovecharon el fin de semana para recorrer mercados, tiendas y centros comerciales para evitar las conglomeraciones de las compras de último minuto y prometen no gastar más de 4 mil pesos, aunque reconocen que los juguetes cada día están más caros.

En los almacenes de las tiendas se notó que por el encierro obligado y las clases en línea aumentó la demanda en la compra de juegos de mesa y juegos para armar figuras con el fin de mantener a los pequeños entretenidos.

Protectores de animales piden no regalar mascotas este seis de enero

En víspera de Día de Reyes, protectores de los animales exhortan a hacer conciencia sobre la importancia de no regalar perros, gatos, tortugas, peces, cuyos, aves o cualquier otro ser vivo que, en la mayoría de los casos, está destinado a sufrir violencia o abandono.

“No, no es un buen obsequio un animal de compañía porque no es un objeto, es una vida y su cuidado requiere un compromiso permanente, el cual muchos no están dispuestos a sostener”, puntualiza Joel Maldonado, fundador de la asociación AnimAmor.

En el caso específico de los perros, el activista enfatiza que aproximadamente el 50% de esta especie está en situación de calle o abandono y otro tanto padece maltrato en sus hogares.

“Aún no se entiende que antes de llevar a un animal a casa se debe analizar el espacio que requiere el nuevo integrante de la familia, el costo de su alimentación, el desembolso para sus vacunas y visitas al veterinario, así como entender que su naturaleza es distinta a la del ser humano”, explicó.

También señaló la poca sensibilidad que hay hacia el tema de la esterilización y, de los perros de raza, y la contribución que se hace a la explotación de las madres.

Ana Laura Colorado Méndez, quien labora en Educación y Protección Animal Teocelo (EPAT), declara que cuando se regala un animal no se sabe si el destinario tiene la posibilidad y la disposición para cuidarlo, mucho menos siendo niños, porque aún no tienen la madurez suficiente.

Con una experiencia en el ámbito del cuidado animal, comparte que a muchas personas solamente les gustan los perros cuando son cachorros, cuando les parece chistoso lo que hace o bien cuando están sanos. No toman en cuenta tampoco las características del lugar donde el animal vivirá, con algunas consecuencias fatales.

“A niños de cuatro, cinco y seis años se los regalan y los cargan mal, los tiran y hay animalitos que mueren a los pocos días; los otros, en un alto porcentaje, cuando dejan de ser atractivos se van a la azotea”.

En ese sentido, expuso que muchos padres le enseñan a sus hijos que un animalito es como un juguete más que se puede desechar, cuando es una responsabilidad empática la que se debe asumir si se decide incluir en su familia a alguien más.

Desde EPAT, que funciona como refugio, dijo que observa a personas acercarse en búsqueda de encontrar algún animal de raza para con toda facilidad podérselo llevar y no invertir, motivo por el cual está a favor de aclarar y manifestar su desacuerdo en emplear la frase “adopta, no compres”.

Y es que detalla que al utilizar el verbo comprar se hace mercadotecnia para todas las personas que se dedican a la cruza de animales y “adoptar” adquiere un carácter menor, cuando en realidad son las mismas obligaciones. Apuntó que para adoptar se debe cumplir una serie de requisitos.

Fauna silvestre

Con respecto a los animales silvestres en cautiverio para su venta, externó: “Si apoyamos una cosa, apoyamos todo lo demás. Es una cadena muy grande que es urgente romper. A los roedores, aves, peces y reptiles los sacamos de su hábitat natural y nunca podremos brindarles un lugar donde sean felices”.

Compartió que en EPAT cuentan con un consultorio donde da servicio el equipo de Fauna Silvestre, pero por tratarse de una especialidad, se cobra más caro: “Cuando llegan con su animalito y se enteran de los costos prefieren que no se les dé la atención”.

En ese sentido, el investigador Marcos Gallardo Vera recordó que México representa el 1 por ciento de la superficie terrestre pero en ella resguarda el 10 por ciento de la diversidad biológica del mundo.

Citó lo expuesto por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) que sitúa a México entre los 17 países megadiversos.

En cuanto al número de especies, ocupa el segundo lugar en reptiles, el tercero en mamíferos, el quinto en plantas y anfibios y el octavo en aves. Por ello hizo un llamado a no contribuir al fortalecimiento del tráfico ilegal de vida silvestre y, por el contrario, apostar por disminuir el daño a los ecosistemas y su biodiversidad.

Declaró que nunca está demás enviar un mensaje de concientización y eliminar la idea de que los perros, los gatos o cualquier otro animal son objetos a los que se les puede poner un moño sin pensar en el futuro que les espera.

