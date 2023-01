Ahued llama a no dejarse engañar con temas políticos; pide que lo dejen "chambear"

El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil pidió que lo dejen trabajar y, a la población, no dejarse engañar con su supuesto interés por participar en la próxima contienda electoral en el estado.

En conferencia de prensa rechazó que esté promoviendo actos políticos como aspirante a un puesto de elección popular en las próximas elecciones.

"Ese whats que anda circulando donde alguien dice, 'no hay candidatos pero es Ahued y es otro' como que es el beso del diablo, pégale a Ahued, no, yo no estoy en ese tipo de rollos, el día que quiera decir algo lo digo en abierto, con respeto".

Remarcó que de cara a las próximas elecciones cuando el partido Morena decida, habrá de simpatizar con proyectos sanos y transparentes, "mientras que nos dejen chambear y que no se deje engañar la gente".

¿De qué forma se dio a conocer que presuntamente es aspirante?

Sobre un chat donde supuestamente se está convocando a reuniones donde lo nombran como posible aspirante a la gubernatura del estado por el partido Morena, negó que esté en esa contienda ahora.

"Yo vi por ahí un whats y quiero reiterar que ocupan mi nombre sin ninguna autorización, que no se dejen engañar, citan a una reunión donde se supone que alguien del partido, y yo soy respetuoso, y le dije acompáñame porque no se vale que ocupen tu nombre para reuniones donde estamos promoviendo candidaturas, eso es falso", dijo en conferencia acompañado por la regidora, Helen Sarmiento.

En conferencia de prensa señaló que él no está en ese proceso y que se deberán respetar las decisiones internas que haga el partido en los tres niveles para cualquier cargo.

El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil rechazó que esté promoviendo actos políticos como aspirante a un puesto de elección | Foto: Cortesía | Comunicación Social Ayuntamiento de Xalapa

"Pero sí dejo claro, porque hay un whats que me llegó, desconozco si es un promotor del partido donde aquí cerca de Caxa querían una reunión, yo creo que esto se da porque está todo mundo efervescente en este proceso, yo estoy totalmente concentrado en el tema municipal, preparando las bases de un buen gobierno este año".

¿Qué opina Ricardo Ahued Bardahuil sobre las obras del "Plan B" para Xalapa?

Ahued Bardahuil consideró que el Plan B del gobierno del estado traerá beneficios para la ciudad dado que Lázaro Cárdenas ya no soporta la carga vehicular de los 11 municipios vecinos.

"Agradecerle al ejecutivo del estado la promoción de la inversión para Xalapa, está en proceso y estudios para hacer la inversión de acuerdo al recurso, la que sea más viable, la que genere la solución".

Refirió que si bien la solución no será total, por la carga vehicular que presenta esa avenida, y dado que es un tema más serio y de inversiones fuertes, era necesario atender la problemática.

"Hay una eje que se llama Lázaro Cárdenas que de repente ya no soporta la vialidad de 11 municipios que además son los que nos traen economía, los que trabajan, mueve la economía de Xalapa son bienvenidos pero hay que dotar de mejor infraestructura".

Sobre el "Plan B", Ricardo Ahued Bardahuil señaló que traerá beneficios para la ciudad dado que Lázaro Cárdenas ya no soporta la carga vehicular | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Refirió que es una inversión que traerá beneficios aunque también es necesario es la modernización del transporte público, aunque se debe ser conciente de los recursos del estado y el municipio.

"Pero creo que obras importantes como los colectores y otros dos que hará el gobierno del estado le dan facilidad a Xalapa la facilidad de hacer obras para vialidad con sus recursos".

Sobre las modificaciones al puente de Murillo Vidal que planteó como parte de su gobierno y la realización de una glorieta en la zona, dijo que una vez que se realicen las modificaciones y ampliación de carriles en Lázaro Cárdenas, se podrá analizar esa obra y si están en posibilidades de realizarla por la inversión que se requeriría.