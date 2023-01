Xalapa: ¿Puentes y carriles solucionarán tráfico? Arquitectos y urbanistas opinan

Para arquitectos y urbanistas de la ciudad, el “Plan B” del gobierno estatal que incluye puentes vehiculares y ampliación de carriles sobre la avenida Lázaro Cárdenas, sería una solución de corto plazo y dentro de unos años el congestionamiento vehicular será el mismo, porque se está privilegiando el vehículo particular y no el transporte público cuando el problema es de movilidad y no de vialidades.

El arquitecto y maestro en planeación urbana, profesor de tiempo completo de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Veracruzana, Arturo Velázquez Ruiz, consideró que podría haber otras propuestas, pues una de sus consideraciones es que se le está dando prioridad, por medio de los puentes, al vehículo privado pese a que los datos del INEGI que se obtuvieron al preguntarle a la gente cómo se movían, muestran que en México entre el 70 y 75 por ciento de las personas se mueven en transporte público y a pie.

Por ello, solo cerca del 20 por ciento se traslada en auto privado, de ahí que, la construcción de puentes vehiculares lo único que hará es beneficiar a ese sector de la población que tiene automóvil y lo ocupa y el resto, que se mueve caminando y en transporte público, solamente se beneficiaría de forma indirecta.

“El hecho de incrementar el número de vialidades con estos puentes o carriles, lo único que hace es promover que las personas se muevan más en auto privado y este es un círculo vicioso porque la congestión la causan los vehículos y si para evitar la congestión construimos más calles donde caben más vehículos lo único que estamos haciendo es atrayendo más usuarios del transporte privado y generando más congestión a la larga”.

En su opinión, lo que debería hacerse es justamente lo opuesto: cambiar la visión que se tiene acerca de movilidad en la ciudad y privilegiar a estas personas que son la mayoría y que se mueven a pie y en transporte público.

Así, lo que se debería hacer, dijo, es cambiar las condiciones para que estas personas se trasladen, lo que se puede lograr haciendo obra o programas que ayuden a ello.

En "horas pico" el tráfico es intenso en calles de Xalapa | Foto: Jesús Escamiroza

¿Por qué no se invierte en transporte público?

Local Puente vehicular para Xalapa iniciaría a mediados de año: Gobernador

Por ello, el proyecto del Tren Ligero que quedó cancelado, era una buena alternativa porque era un transporte público que beneficiaba a estas personas y ahora no se debería estar pensando en cambiar esa inversión para beneficiar al automóvil privado sino continuarla en beneficio del transporte público, explicó.

“Yo creería que, en vez de invertir en estos puentes y ampliación de carriles, lo que se debería hacer es invertir en transporte público que, en Xalapa, está en una situación bastante lamentable. Si lo comparas con otras ciudades, tenemos un transporte público sumamente ineficiente, viejo, obsoleto y hasta peligroso”.

El que no se tome en serio el transporte público, opinó, obedece a los intereses en juego, considerando que funciona por concesiones individuales por lo que cada dueño de la unidad es dueño de su ruta y la maneja como desea.

El hecho de organizar un sistema de transporte implica, agregó, lograr acuerdos para que deje de funcionar de manera individual, lo que requiere negociaciones políticas, de recursos y otras, lo que no se ha querido hacer.

“Un poco la respuesta de los concesionarios es que no pueden cambiar las unidades porque sería caro, lo que habría que pensarlo bien entre comillas porque vemos otro sistema de transporte por ejemplo en Ciudad de México que son más baratos que nuestros autobuses y están en mejores condiciones y seguramente dan beneficio económico a los concesionarios de allá”.

Además, el gobierno estatal asegura que es complicado cambiar concesiones o negociar con los transportistas “y si me hacen un paro generalizado, me van a generar un caos, y por ese miedo de tener esas repercusiones no quieren entrar a negociar con ellos”.

En su opinión, el organizar el transporte que implicaría reducir rutas, cambiar paradas, establecer horarios, cambiar unidades, no implicaría un costo excesivo y podría generar ganancias mayores a los concesionarios, pero se requiere un plan que debería estar liderado por el gobierno del estado.

¿Por qué no hay en Veracruz una Secretaría de Movilidad y Desarrollo Urbano?

El catedrático expuso que el estado de Veracruz es de los únicos que no tiene una Secretaría de Movilidad y Desarrollo Urbano.

Local "Entrar a Xalapa es estresante"; vuelve el caos vehicular tras el regreso a clases

“Aquí está separado en dos, Desarrollo Urbano pertenece a la Sedesol estatal y Tránsito del estado pertenece a Seguridad Pública y entonces nunca vamos a lograr armonía ni consenso, no hay forma de ponernos de acuerdo”.

Al respecto, José Luis Carrillo Barradas integrante del Colegio de Urbanistas Planificadores de Veracruz, sugirió realizar una reingeniería de las autoridades de vialidad y que dentro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se cree un área específica de vialidad urbana y metropolitana.

“Que se recupere el fondo de los fondos metropolitanos que la Federación, o sea (Andrés Manuel) López Obrador, canceló, y que estaban dando resultados”.

Para entender mejor el tema, el profesor de tiempo completo de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Veracruzana, Arturo Velázquez Ruiz sugirió conocer la pirámide de la movilidad sustentable que es una pirámide invertida donde hasta arriba coloca a los peatones, después los ciclistas, seguido por el transporte público, el transporte de carga y hasta abajo los vehículos privados.

“Esto un poco por lo que te mencionaba yo, por la distribución que las personas tienen en el uso cotidiano, que la mayoría se mueven caminando y en transporte público y si logramos que más personas se muevan en el transporte público, obviamente será para todos porque no habrá necesidad de que las personas se muevan en auto privado”.

En la opinión de Carrillo Barradas, el “Plan B” anunciado por el gobierno del estado podría ser y no una respuesta al problema de congestionamiento vehicular porque está atendiendo una demanda de un aforo vehicular muy fuerte y por lo mismo, la superficie de rodamiento que son uno o dos carriles, ya no son suficientes para soportar el aforo.





Vuelve a leer: ¡Resisten camioneros! No habrá aumento a tarifa de pasaje; las razones

Por ello, subraya que el origen y naturaleza del problema no está siendo enfocado adecuadamente pues en Lázaro Cárdenas hay un problema de movilidad y no de vialidades.

“De hecho, por ejemplo, todo lo que es ingeniería vial, se manejan fórmulas de la ingeniería hidráulica, entonces es un flujo (…) tú tienes un problema de mover gente, servicios, productos, ¿cómo lo tienes que resolver? Con un elemento que se mueva, porque es un problema de movilidad, no de pavimento”.





Reiteró que, integrantes del Colegio de Urbanistas coinciden en que, si bien es necesario que se hagan avenidas y carriles, se requiere de un sistema masivo de transporte público.

Local Ya hay nueva distritación en Veracruz del INE; así quedaron

“¿Qué implica meter movilidad? Que hay otros intereses, taxistas y las concesiones del transporte urbano y no tienen los tamaños para jalarlos y decir ‘a ver cuánto vale tu camión’ y se hace un estado contable. Tú tienes un millón 800, esa va a ser tu aportación a un fideicomiso, así lo resolvió Brasil, lo ha resuelto Colombia, por eso tienen mejores transportes, Monterrey así lo resolvió y Guadalajara así lo está resolviendo. Lo que pasa es que quieren tener el dinero en la bolsa (taxistas y transporte público), tienen la desconfianza de que alguien los administre, deposite en una cuenta y cada mes te den un cheque”.

Agregó que es necesario invertir en un sistema de transporte metropolitano, pero la autoridad no ha querido entrarle porque son muchos los intereses, como el recurso que aportan los servicios urbanos, los taxistas “a los jefes” para que los dejen con un público y mercado cautivo.

Además, consideró que se debería hacer un estudio más serio de origen-destino, planear rutas de transporte masivo y pensar en algo “realmente moderno”.

“Estamos en el siglo XXI, es la capital del estado de Veracruz, es uno de los estados en términos de recursos naturales más rico”.

Te puede interesar: Lento... pero circulas; así funciona el 1x1 en Xalapa

Otro enfoque técnico del Colegio, señaló, es el ¿quiénes tienen que diseñarlo? Pues lamentablemente quienes diseñan la vialidad urbana, es gente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que tiene lógica diferente porque hacen diseños de carreteras y el tráfico urbano no es igual.

José Luis Carrillo expuso que, si bien por el problema que ya existe, se requiere dar un desahogo al aforo vehicular, el proyecto que se plantea por parte de las autoridades, es una solución de corto plazo, “un mejoral”.

Local Reparación del camino a La Haciendita, en el primer trimestre del año; ¿qué vías alternas tomar?

“Si no se entiende el transporte masivo de gente y de bienes y servicios entre los puntos comerciales como es Américas, Plaza Ánimas, Plaza Crystal, Finanzas, Urban Center, que es un corredor de alta densidad económica y que se tiene que manejar a la gente porque no toda la gente tiene coche y el servicio urbano está para llorar (será complicado). Entonces hacer un sistema de transporte colectivo todo Lázaro Cárdenas desde Banderilla hasta El Lencero es urgente y entonces lo que es vialidad e infraestructura física se puede reordenar y hacer en función de eso, pero se está haciendo una ampliación sin considerar un diseño de un transporte masivo”.

Refirió que ahora están pidiendo conocer el proyecto para opinar con bases, conocer el estatus del proyecto, si ya hay trazos, geometría, si hay presupuesto, si se tiene la estimación de la población beneficiada y qué problema central quieren resolver.