Reviviría Ahued proyecto para nueva fuente de abastecimiento en Xalapa

El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil dio a conocer que se revisará la viabilidad de un proyecto creado hace años con lo que se tendría una nueva fuente de abastecimiento para la ciudad de la zona alta de Perote.

En entrevista, expuso que aunque no conoce el proyecto, tiene conocimiento de que existe, por lo que podría revisarse para dar atención al problema de desabasto.

Te puede interesar: Disminuye el cauce del río Tecolutla; 16 comunidades enfrentan escasez

"Ya había uno (proyecto), lo estoy buscando, que se hizo en el pasado, que lo tenía el gobierno del estado, vamos a ver si es susceptible que todavía Conagua tenga esa zona no como veda, sino que la tenga abierta para la zona de este lado, viene de la zona de Perote hacia arriba, pero hay que bajar toda la tubería, eso es lo que yo me he enterado, pero no tengo proyecto ni lo conozco físicamente, pero estamos indagando si todavía es susceptible de construcción".

Local Pánuco, Las Choapas y Acayucan, municipios que más “huachicolean” el agua: informe

Y es que reconoció que para dar solución al desabasto del agua, se necesitarían cerca de mil 900 millones de pesos para atenderlo de manera metropolitana y con los tres niveles de gobierno.

"Son procesos que hay que hacer entre los tres niveles de gobierno, Xalapa requeriría cerca de mil 800, mil 900 millones para la zona metropolitana, para ductos, tuberías y afluente de agua, aprobado por Conagua, que vendría de distancias más lejanas".

Insistió en que para ello, se requería la intervención de los tres niveles de gobierno porque se tendría beneficio para Emiliano Zapata, Xalapa y Banderilla.

Refirió que el programa de tandeos que se aplica en la ciudad viene de hace muchos años y que se ha ido agravando ante el crecimiento de la población y el déficit de lluvia.

Ricardo Ahued Bardahuil expuso que aunque no conoce el proyecto, tiene conocimiento de que existe, por lo que podría revisarse para dar atención al problema de desabasto | Foto: Ariadna García | Diario de Xalapa

"El tandeo tiene muchos años y se ha agravado por el crecimiento de la sociedad, las lluvias han sido escasas y a veces llueve en una temporada muy fuerte, inunda, sin embargo, se dan cuenta ahorita, baja mucho ya los ríos que tenemos y es una realidad".

Además, dijo que a diferencia de otros lugares, en Xalapa, toda el agua que se entregan a través de pipas es gratis, "en México ya las cobran y en todas partes, Michoacán, en el Estado de México, y aquí estamos viendo el esfuerzo de una inversión".

En ese sentido señaló que se tienen 17 pipas surtiendo gratuitamente el agua dando prioridad a las zonas donde más les demandan, pues es lo menos que pueden hacer.

"Tenemos ya entre propias y rentadas entre 15 y 17 pipas ya disponibles para salir a abastecer para toda la ciudad donde la pidan. Ahorita donde tenemos cerrado por estiaje intentamos llegar anticipadamente con la pipa para preguntar si tienen problemas".

Dijo que a diferencia de otros lugares, en Xalapa, toda el agua que se entregan a través de pipas es gratis | Foto: David Bello / Diario de Xalapa

Ahued aclara que actualización catastral será consensuado

Ahued Bardahuil afirmó que no habrá revisión en viviendas como parte de la actualización catastral y que los documentos que se enviaron a algunos domicilios para ello fueron suspendidos.

"Rectificamos y estoy eliminando que hagan este proceso, no porque estén cometiendo una irregularidad sino porque no es sensible".

Explicó que tras recibir quejas ciudadanas, ya no se enviará un documento casa por casa para presentarse y verificar las viviendas, pues ahora se hará de manera consensuada.

"Lo eliminé, lo vamos a hacer de manera consensuada, cumpliendo con la norma, cumpliendo con la regla, pero este documento que se giró yo he dado la instrucción de que se detenga y que no hagan ningún tipo de solicitud".

Y es que detalló que aunque la actualización catastral se hace recurrentemente es de forma coordinada y siempre es consensuado, "y el documento que giraron a quien corresponda, lo vamos a dejar pendiente para que se haga en un sistema cuando tengan necesidad de verificar un predio".