Riesgo en mercados veracruzanos; piden estar alertas

El incendió que ocurrió la noche de miércoles en el mercado municipal de Tequila, puso en alerta a autoridades de Protección Civil de los municipios de la entidad, por lo que piden a los locatarios de diferentes lugares de venta, extremen precauciones para poder enfrentar este tipo de situaciones.

Víctor Muñoz, jefe del departamento de monitoreo y atención de desastres de Protección Civil Municipal de Xalapa, comentó que es muy importante que los mercados o tiendas donde se concentren numerosas personas, cuenten con un programa interno de Protección Civil.

“Todo lugar que sea público o privado que reciba a personas, debe contar con un programa interno de Protección Civil, que contenga planes de emergencia, los cuales dirán que hacer, en casos de algún sismo, incendio y cualquier otro tipo de situación que se pueda suscitar en el momento”.

Dijo que la información y capacitación para saber cómo comportarse ante un sismo, incendio o incluso una balacera, podrán solicitarlo llamando a los teléfonos de la Dirección de Protección Civil de Xalapa que son: 228 8404220 o 2 28 900794, en donde serán atendidos.

Las personas que trabajan dentro de los mercados es de suma importancia que tenga conocimientos de la unidad interna de PC para saber reaccionar ante cualquier situación de riesgo, por lo que invitan a los locatarios pidan información sobre las capacitaciones del programa que les mostrará, primeros auxilios, manejo de extintores, búsqueda, rescate, evacuaciones de inmuebles y trabajo contra incendios.

“Estaría perfecto que todos los mercados contaran con una unidad interna, con gente que no sólo esté capacitada, sino que también tengan los implementos, lo cuales son, un botiquín, extintores y que estén identificados. Debe haber un espacio exclusivo, donde también tengan chalecos que los distingan en caso de algún sismo o cualquier situación”.

Asimismo, puntualizó que las personas capacitadas con el programa interno deberán colocarse un chaleco con el que se identificarían para que personas en riesgo sean dirigidas por ellos hacia rutas de evacuación para llevarlas al punto de reunión que será el lugar más seguro.

Víctor Muñoz dijo que ya cuentan con esta capacitación en Plaza Clavijero, en donde se les enseñó primeros auxilios, uso y manejo de extintores con teoría y práctica, así como evacuación de inmuebles.

“Algunos mercados con los que tuvimos acercamiento fue con el de La Rotonda, el mercado Jáuregui y Central de Abastos, han sido varios mercados que han tenido acercamiento con nosotros. El año pasado estuvimos trabajando, pero no se pudo seguir por la pandemia y estamos limitados por prevención, pero vamos a retomarlo y es probable que sea vía Zoom”, expresó Jefe del departamento de monitoreo y atención de desastres de Protección Civil Municipal.

Señaló que es muy importante que en cada centro de trabajo se cuente con gente calificada para poder apoyar al personal que laborar en ese lugar, incluso saber cómo actuar en una balacera y resguardarse, ya que en un sismo o incendio deben salir de los inmuebles, caso contrario a un sabotaje o una refriega. Remarcó que en caso de que algún mercado ya cuente con este programa, las actualizaciones son fundamentales, por lo que pide reafirmar el programa cada año para que no se olvide el aprendizaje de los responsables de poner a salvo al personal.

“Este tipo de programas se pueden ir tomando cada año, aunque ya se haya tomado, puede volverse a llevar para reafirmar conocimientos, por lo que les damos pauta a los ensayos que son los simulacros. Entre más simulacros, vamos a estar mejor preparados y el día que suceda algo, no estaremos tan desprevenidos”, platicó desde las oficinas de Protección Civil Municipal de Xalapa.

Remarcó que es muy importante actualizarse constantemente y que lo ideal sería cada año para reafirmar el conocimiento, por lo que remendó “si ya se tomó el curso de primeros auxilios, o primer respondiente en primeros auxilios básico, sería mucho mejor realizar también el intermedio y posteriormente el avanzado”, señaló el funcionario.

Porque dijo que suele pasar que luego del año, las capacitaciones se olvidan y cuando pasa alguna situación, no se sabe actuar, “porque no estamos tan familiarizados con la situación y no se sabe qué hacer, ni el mismo brigadista”.

USAR EQUIPOS

Otro factor muy importante para enfrentar una situación como la que ocurrió en Tequila la noche del miércoles, es que cada marcado cuente con hidratantes como el mercado de Plaza Clavijero, que tiene bomba y mangueras contra incendios, algo que también el programa de Protección Civil muestra cómo saber usar.

Los hidrantes es prioritario, pero no siempre se sabe utilizar. En el último incendio del mercado Jáuregui, ya tenían extintores. Cada locatario cuenta con uno, pero por no estar familiarizado con los equipos y falta de capacitación nos llevó al fuego, pese a tener el equipo.

Un punto muy importante el que deben tener los mercados, son los señalamientos en donde se muestren rutas de evacuación, así como la colocación de extintores puestos en altura correcta. Deberán contar con señalamientos de puntos de reunión y que se cuente con un plano a la vista de los visitantes que deberá estar a la entrada para saber moverse en caso de un incendio o sismo.

“Esto le ayudará a las personas que regularmente van al mercado, porque terminan por familiarizarse. Todas las visitas tienen un mercado exclusivo a dónde ir a comprar y si ven un mapa y señalamientos bien colocados les ayudará mucho y salvarán su vidas”, finalizó.

SUPERVISIÓN CONSTANTE

VERACRUZ, Ver.- Para prevenir siniestros como el ocurrido en el mercado de Tequila, donde el fuego arrasó con casi 100 locales, autoridades municipales de Veracruz realizan constantes supervisiones a las instalaciones de gas y eléctricas de sus centrales de abastos, dicen autoridades. Lo más vigilado son los negocios dedicados a la venta de alimentos, donde verifican que sus instalaciones de gas sean las adecuadas.

Lo anterior lo hacen en corresponsabilidad con los propietarios, quienes han mostrado disposición para corregir las situaciones de riesgo que se les ha detectado, dijo el director de Protección Civil de Veracruz, Alfonso García Cardona.

Además se les hace el exhorto a los locatarios a evitar que dejen veladoras prendidas en los altares colocados y a no sobrecargar las instalaciones eléctricas en sus establecimientos.

También se realizan supervisiones para evitar la venta de material pirotécnico, sobre todo en temporadas especiales como son fiestas patrias y decembrinas, esto con la finalidad de evitar la tragedia ocurrida de 2002.

Y es que hay que recordar que en aquella fecha, al menos 28 personas murieron calcinadas en la víspera de fin de año al registrarse una enorme explosión en una bodega clandestina de fuegos artificiales en el mercado Hidalgo de esta ciudad.

Para sofocar el incendio fue necesaria la presencia de elementos del Ejército Mexicano de la 31 Zona Militar, pues la tragedia abarcó varias cuadras a la redonda y para apagar el fuego, los bomberos trabajaron por más de seis horas.

Cincuenta personas más resultaron lesionadas, la mayor parte de ellas a consecuencia de inhalación de humo.

Los locatarios del mercado que se vieron afectados por la explosión denunciaron en su momento el riesgo de contar con esas bodegas en las instalaciones ante el gobierno municipal de aquel entonces, pero éste no hizo nada.

A partir de ese siniestro, las administraciones municipales siguientes determinaron prohibir y sancionar a quienes comercialicen material pirotécnico en cualquiera de las centrales de abasto de esta ciudad; además de realizar supervisiones en coordinación con la Sedena.

“Está prohibida la venta de fuegos artificiales y desde que inició la administración no se ha detectado la venta dentro del mercado y los mismos locatarios no quieren que se vende pirotecnia, entonces no hemos tenido mayor problema”, aseguró el funcionario. Todas las supervisiones se realizan de manera sorpresivas o bien si existe alguna denuncia de alguna posible irregularidad.

En el municipio de Veracruz son cuatro mercados municipales los que operan más diversos tianguis rodantes que se instalan en la ciudad. Se trata del Hidalgo, Zaragoza, la Plaza de Pescadería, El Polvorín, así como el tianguis de Dos Caminos, entre otros. En lo que va de la presente administración municipal, no ha habido necesidad de aplicar ninguna multa económica, las cuales podrían ser de 100 y mil UMAS, ya que los locatarios han solventado los posibles riesgos y cumplido con las disposiciones municipales.

NECESARIA, PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS: BOMBEROS

ORIZABA, Ver.- El comandante de la Central de Bomberos 119, Manuel Jiménez Cadenas, dijo que entre los locatarios de los seis mercados de la ciudad existe una cultura de la prevención, pues personal de Protección Civil de forma continua capacita a los locatarios en materia de prevención de siniestros.

Agregó el entrevistado que en ocasiones los invitan a impartir capacitación a los comerciantes, y ya dieron charlas a los locatarios del Mercado Cerritos. Reconoció que en el área de fondas de los zocos las instalaciones de gas están en óptimas condiciones, usan tubería de cobre adecuada y los cilindros están alejados de las estufas donde preparan los alimentos. “Protección Civil los capacita muy bien”, subrayó.

Resaltó que esa cultura de prevención en los mercados da seguridad tanto a los comerciantes como a los consumidores. “Después de la amarga experiencia amarga de hace más de una década en el mercado de Ciudad Mendoza, donde un incendio redujo a cenizas todo, aquí, en Orizaba, Protección Civil se encarga de fomentar la cultura de la prevención para evitar riesgos en los seis zocos de la localidad”, agregó.

Indicó que el Gobierno Municipal a través de PC llega a las centrales de abasto para orientar a los concesionarios de los locales sobre la importancia de la seguridad en sus instalaciones de gas para preparar comida.

“La gente entendió que debe de tener buenas instalaciones para evitar riesgos”, añadió. Eso, apuntó, da tranquilidad al consumidor que asiste a los mercados con tranquilidad, a hacer sus compras o comer, pues en los locales hay instalaciones, tanto de gas como eléctricas, seguras.

Finalmente, Jiménez Cadenas señaló que en Orizaba no se ha registrado ningún incendio en los mercados que hay, pero sí lo hubo hace casi 18 años en Ciudad Mendoza y el siniestro acabó con el Mercado Morelos, además del mercado en Córdoba que afectó el 30 por ciento del recinto comercial y se está rehabilitando.

