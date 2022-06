¿Roban pertenencias a Yeri Mua en marcha Pride de la CDMX? Influencer declara

Usuarios de redes sociales declaran que a la influencer Yeri Mua le robaron sus pertenencias tras asistir a la marcha LGBT+ en la CDMX. La bratz jarocha había asistido al evento para desfilar y presumió un vestido con los colores del arcoíris, pero la celebración fue ensombrecida por la pérdida de tarjetas y documentos importantes.

No obstante, la Reina del Carnaval de Veracruz expresó en sus redes sociales que el incidente sí ocurrió pero no fue cometido en la Marcha del Orgullo LGBT+: “Dejen de decir que me robaron en el Pride; me robó un hetero”, haciendo alusión a que ninguno de la comunidad había cometido el delito.

Además en su cuenta escribieron: “Yeri pide que se dejen de chismes, ella fue divertirse y una persona ajena al Pride le robó”.

Dejen de decir que me robaron en el pride, me robó un hetero — tu bratz favorita (@yerimua) June 26, 2022





¿A qué fue Yeri Mua a la CDMX?

La influencer jarocha fue a la CDMX para la conmemoración anual del Orgullo Gay que se conmemora el 25 de junio. En este evento se busca demostrar y exhibir las diversas orientaciones sexuales que existen, además de confrontar y familiarizar a la sociedad para que estos sectores sociales tengan más aceptación.

Yeri Mua desde sus redes sociales siempre ha tenido una abierta aceptación a la comunidad LGBT+, por lo que su asistencia era inminente después de su triunfo y corona como Reina del Carnaval de Veracruz 2022.