Veracruz: Rocío Nahle acudió a registrarse al Comité Directivo de Morena

La titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle García, acudió a las oficinas del Comité Directivo Estatal de Morena a notificar su registro como aspirante a la Coordinación Estatal de Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.

La funcionaria pública le entregó al dirigente estatal del partido, Esteban Ramírez Zepeta, el documento de registro, el cual, dijo, realizó a las 9:53 de la mañana de este lunes.

Te puede interesar: Claudia Tello se inscribe para participar en proceso interno de Morena

Hasta las oficinas del partido, ubicadas en la calle Simón Bolívar de Xalapa, llegaron decenas de personas para brindar apoyo a la funcionaria federal, en su mayoría de la organización Unidos Todos.

Local Se registró Sergio Gutiérrez para encuesta de Morena rumbo a gubernatura

Desde el balcón de las oficinas del partido ofreció un mensaje a los presentes en el que aseguró que continuará con la labor que se ha realizado a nivel nacional.

Arropada por los diputados locales: Rosalinda Galindo Silva, Paul Martínez Marié, Elizabeth Cervantes de la Cruz, Lidia Mezhua Campos, Gonzalo Durán Chincoya, José Magdaleno Rosales Torres, Gisela López López, Itzel López López y Luis Arturo Santiago; así como el alcalde de Alto Lucero, Vicente Aguilar, la servidora publica realizó la entrega del documento.

¿Qué dijo Rocío Nahle sobre su postulación?

En entrevista, Nahle García refirió que cumplió con todos los requisitos de la convocatoria y acudió a realizar la notificación del registro.

Local Citlalli Navarro dice que no se “achica” ante las adversidades; competirá en Morena

"Morena es un partido democrático, incluyente, y en ese sentido me someto a la votación y al mandato y opinión que tengan los veracruzanos. Yo siempre que me he registrado, siempre he notificado en la sede de mi partido, lo hice en el 2018, cuando me inscribí para senadora, y hoy nuevamente lo estamos haciendo, yo me inscribí por línea porque así lo mandata la convocatoria, pero es una obligación porque es el Comité estatal", expresó.

Manifestó que en la convocatoria se determinó que todas las personas interesadas podían participar, "yo soy la primera en agradecer este proceso".

Destacó que el proceso interno será limpio, ya que quienes confirman el movimiento de la Cuarta Transformación trabajaron para lograr el proyecto. Ante la firma del pacto de civilidad, mencionó que la convocatoria mandata

Vuelve a leer: Entre semana, aspirantes a gubernatura no podrán hablar de su pretensión: Cuitláhuac

"Me voy a someter a lo que marca la convocatoria porque se debe respetar lo que la militancia decida, el pueblo de Veracruz es sabio, siempre ha emitido su voto y nos mandata, quienes estamos en el servicio público y la política lo sabemos y así debemos de caminar", expuso.