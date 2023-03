¡Todos quieren la gubernatura de Veracruz! Lista de “los que suenan”

Previo al proceso electoral que se desarrollará en el 2024, políticos de todos los partidos con registro en la entidad han levantado la mano para ser considerados como candidatos a la gubernatura. Algunos partidos políticos consideran la posibilidad de ir en alianza, mientras que otros han señalado que no requieren del acompañamiento para contender por la titularidad del Ejecutivo.

De forma previa se ha dado a conocer que la alianza PAN-PRI-PRD podría volverse a dar para los comicios próximos; mientras que Morena contenderá de la mano con el PT y el PVEM.

Movimiento Ciudadano indicó que la persona que los represente acudirá sola en la boleta electoral. Los dirigentes estatales de los partidos aseguran que a la fecha no se ha definido quién será el hombre o la mujer que los represente en las urnas; sin embargo, dejaron en claro que toda persona está en su derecho de buscar esa oportunidad.

¿Quiénes son los que "más suenan" para la gubernatura?

A la fecha se han mencionado como probables candidatos de Morena a Rocío Nahle García, titular de la Secretaría de Energía; Ricardo Ahued Bardahuil, alcalde de Xalapa; Zenyazen Escobar García, Secretario de Educación de Veracruz; Manuel Huerta Ladrón de Guevara, delegado del Bienestar; y Sergio Gutiérrez Luna, diputado federal.

Por el PAN los nombres que se han dado a conocer son: Patricia Lobeira Rodríguez, alcaldesa de Veracruz; Indira Rosales San Román, senadora; Julen Rementería del Puerto, senador; Fernando Yunes Márquez, exalcalde de Veracruz; Miguel Ángel Yunes Márquez, exalcalde de Boca del Río; y Enrique Cambranis Torres, diputado local.

Los posibles candidatos del PRI son: José Francisco Yunes Zorrilla, diputado federal; Juan Manuel Diez Francos, alcalde de Orizaba; Lorena Piñón Rivera, diputada federal; Anilú Ingram Vallines, diputada local; y Héctor Yunes Landa, exdiputado federal.

Por Movimiento Ciudadano se ha manejado el nombre de Dante Delgado Rannauro, senador; y José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República; mientras que por el Partido del Trabajo se señala que podría ser Ramón Díaz Ávila, diputado local.

¿Qué opina el PT?

El representante del Comité Nacional del PT en Veracruz, Ramón Díaz Ávila, refirió que recientemente se acordó seguir apoyando la Cuarta Transformación con miras a la elección del 2024; sin embargo, la alianza será parcial.

Adelantó que en las diputaciones federales habrá Distritos electorales en los que irán solos, lo mismo va a ocurrir en el caso de las gubernaturas.

“Cada estado tiene su propia responsabilidad, el Comité Nacional nos da la libertad de escoger las alianzas que queremos realizar. En la elección 2021, en Veracruz fuimos solos en 8 distritos, la decisión depende de la comisión de elecciones. Lo que sí depende de nosotros, en nuestra responsabilidad, es definir cuántos distritos locales iríamos en alianza o no, lo mismo que la gubernatura”, dijo.

Mencionó que para consolidar o no la coalición, se va a presentar una propuesta para poder competir con un solo logo, “unificación de logo”, para que no haya transferencia de votos, ni voto nulo.

Refirió que eso permite no confundir a la ciudadanía, no hay competencia entre aliados, ni disputa de votos y cada uno tendría un porcentaje de votos, “para que haya un respaldo y que se vea si vale la pena ir en una alianza o no, no es una condición, pero se verá la voluntad política de respaldo”.

¿Cuál es la visión del PVEM?

La dirigenta del PVEM en Veracruz, Eleaney Sesma, señaló que en la más reciente plenaria del partido se concluyó que hasta la fecha se sigue apoyando la 4T y posibles alianzas.

“Pero, si no se logra hacer una alianza nosotros seguimos trabajando en una estructura y mis comités, con la idea de tener cuadros importantes, masculinos y femeninos que puedan dar la batalla en el próximo proceso electoral”, expresó.

Comentó que van a esperar los momentos legales para definir si van o no en alianza, "algunos se toman la foto con el dirigente (Esteban Ramírez) Zepeta y hasta al momento yo no he recibido la renuncia de ningún militante distinguido. He visto fotos, como también se toman fotos conmigo y con el PT, porque fueron candidatos del mismo partido, en la política no hay pleitos”.

La dirigenta evitó dar a conocer nombres de potenciales candidatos, en este momento, ya que, dijo, están pensando en un proyecto político.

¿Todos tienen derecho? PRI declaró

El dirigente estatal del PRI, Marlon Ramírez Marín, consideró válido que quien tenga intención de ser el candidato realice trabajo con la militancia y ciudadanía.

Manifestó que al tener la opinión de los aspirantes los partidos políticos podrán reconocer a las personas que tienen mayor posibilidad de obtener el voto en las urnas.

Destacó que existen varias personas con posibilidades, por lo que se debe respetar la intención y las estrategias que cada persona tiene.

El priista manifestó que en todos los partidos políticos hay personas que tienen la intención de contender por la gubernatura, pero en caso de ir en alianza la decisión debe ser consensuada.

"Creo que es prematuro hablar y decir qué partido puede encabezar la candidatura porque lo que se busca es que el abanderado o abanderada a la gubernatura sea el ciudadano, político o veracruzano con mayor rentabilidad política", expresó.

¿Qué busca el PRD para la candidatura?

El dirigente estatal del PRD, Sergio Cadena Martínez, señaló que se está en posibilidades de ir en alianza con el PAN y el PRI; sin embargo, la decisión del candidato debe ser en acuerdo.

Mencionó que no se permitirá que los posibles candidatos del Sol Azteca no se tomen en cuenta al momento de establecer acuerdos. En su opinión, es necesario considerar las voces de la ciudadanía y elegir a la persona que tenga mejor representación ante los votantes.

Puntualizó que faltan algunos meses para que se sienten a dialogar sobre los acuerdos y las acciones que se establecerán con miras al próximo proceso electoral.

Lo que dice el PAN en Veracruz

El dirigente estatal del PAN, Federico Salomón Molina, refirió que se empezará a platicar con las personas que tengan la intención de obtener la candidatura para determinar lo procedente.

Mencionó que realizarán un proceso interno que permitirá tomar las decisiones adecuadas. Señaló que ante la alianza que se prevé hacer con los partidos políticos del PRI y del PRD se establecerán acuerdos con los cuales todos estén conformes.

"En el caso del PAN es un proceso interno que haremos con los militantes, son quienes van a decidir sobre el candidato o candidata, el PRI y el PRD harán lo mismo, entonces deberemos converger y nos pondremos de acuerdo para ver hacia dónde podemos ir, lo que nos queda claro es que debemos elegir a la persona que tenga la preparación para estar al frente del Estado", expuso.

¿Por qué quiere ir solo el MC?

El dirigente de Movimiento Ciudadano en Veracruz, Sergio Gil Rullán, señaló que se pretende ir solos para la gubernatura. Indicó que a la fecha no se cuenta con acuerdos, relaciones o alianzas con ningún partido político.

De la misma forma, el líder moral de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado Rannauro, puntualizó que el partido naranja irá solo en las elecciones del 24, incluida, la presidencial, así como en los estados.