¿Sabes cuántos contagios se registraron en un día?, te decimos

La Secretaría de Salud de Veracruz reportó un aumento de 277 casos nuevos de Covid-19 y al corte de las 19:00 horas del miércoles 65 mil 346 veracruzanos habían dado positivo a la prueba, de 151 mil 467 eventos analizados.

La dependencia estatal informó que la incidencia de contagios activos asciende a mil 472 en tanto 451 se encuentran como sospechosos.

Desde el inicio de la emergencia sanitaria hasta este 30 de junio, 53 mil 068 personas se habían recuperado del virus y se mantienen en vigilancia dos mil 160.

Local ¡Casos de Covid-19 en aumento, casi 300 en un día!

Con 16 defunciones en 24 horas, las víctimas mortales de Covid-19 suman 10 mil 118 al tiempo que se contabilizan 75 mil 143 resultados negativos y 10 mil 978 sospechosos acumulados.

Por otra parte, el Comité Técnico de Salud dio a conocer que solicitará que a partir del próximo lunes sea ampliada la “Semana Estatal Preventiva por Covid-19: No hagas olas, evita la tercera” además de que se pidió a la población actuar con responsabilidad, no descuidar el lavado frecuente de manos, la sana distancia, el uso correcto del cubrebocas y, sobre todo, no propiciar aglomeraciones. “La participación ciudadana es crucial para el éxito en la lucha contra esta contingencia sanitaria”, señaló la dependencia.

Finalmente, como parte de la “Estrategia de Vigilancia Sanitaria para el regreso a la nueva normalidad”, la Secretaría de Salud destacó la participación activa del sector empresarial en la prevención y control del Covid-19 y reportó que hasta el momento se cuenta con el registro de 43 mil 352 establecimientos en la plataforma correspondiente, de los cuales 36 mil 539 ya obtuvieron el Código QR. “Quienes todavía no cuentan con el distintivo deben gestionarlo a la brevedad, pues sigue siendo un requisito obligatorio, junto con la implementación de los protocolos sanitarios”.