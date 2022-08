Regidor de Sayula de Alemán rechaza que administración esté secuestrada por la delincuencia

El regidor segundo del ayuntamiento de Sayula de Alemán, Abimael Merino de los Santos rechazó que la administración municipal esté secuestrada por la delincuencia organizada, tal y como lo dio a conocer la alcaldesa Lorena Sánchez Vargas.

El edil fue entrevistado en el Congreso local, lugar al que acudió con los demás integrantes del Cabildo para solicitar que el Síndico Bartolo Grajales asuma la presidencia municipal en tanto se aclara la situación reportada con la alcaldesa.

Ahí, afirmó desconocer los hechos que la alcaldesa denunció de manera pública respecto a que ella y su hijo menor habían sido secuestrados, así como que era amenazada por un grupo de la delincuencia organizada.

La mayoría de las cosas señaladas por la alcaldesa son falsas: regidor segundo del ayuntamiento de Sayula de Alemán

En su opinión, la mayoría de las cosas señaladas por la alcaldesa son falsas, como el hecho de que la delincuencia organizada se apropió de la Tesorería Municipal y que la obligaron a firmar cheques por el orden de los 10 millones de pesos.

“Nosotros somos muy respetuosos con lo que está haciendo la Fiscalía, lo que debemos dejar claro es que no hay presión sobre ninguno de nosotros, (la alcaldesa) estuvo en las sesiones de Cabildo, se presentó a las Mesas de Seguridad, nunca expuso eso ante el Cabildo, nunca dijo que se sentía amenazada”, expuso.

Indicó que desde finales del mes de julio no se sabe nada de la presidenta municipal, ya que no se ha presentado a laborar y no se cuenta con comunicación directa con ella.

Argumentó que ante su inasistencia no se han llevado a cabo las sesiones de Cabildo.

Sin embargo, dijo que presuntamente la alcaldesa bloqueó las cuentas del Ayuntamiento, mismas que tuvieron un registro de un intento de retiro de recursos que se pretendía realizar desde Pachuca, Hidalgo.

Abimael Merino de los Santos, regidor segundo del ayuntamiento de Sayula de Alemán | Foto: Itzel Molina | Diario de Xalapa

“No hay denuncias, hemos hecho lo pertinente en el levantamiento de actas circunstanciales, decidimos acudir al Congreso para que se aplique la ley, lo que marca la ley es darle el seguimiento a la solicitud que hacemos para que el Síndico del Ayuntamiento cubra ahorita la urgencia de la presidencia y mantener los trabajos que se vienen realizando”, comentó.