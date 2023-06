Bullying en Veracruz: lesionaron a adolescente con arma blanca, denuncia madre

Veracruz, Ver.- Tras el bullying que sufre su hijo en la Secundaria Técnica 1 ubicada sobre la avenida Circunvalación en esta ciudad de Veracruz, madre de familia exige la intervención de las autoridades encargadas de la educación para frenar estos abusos.

Según Magdalena, su hijo de 13 años ha sido víctima de agresiones por parte de sus compañeros y las autoridades del plantel no han hecho nada al respecto.

¿Cómo fue lesionado el adolescente?

Explica que el pasado 31 de mayo el adolescente fue quemado con un cúter al que previamente calentaron, provocándole un terrible dolor y todo sucedió dentro del salón de clases, sin que ningún profesor hiciera caso.

Madre de menor mostró la agresión que le hicieron a joven | Foto: Cortesía madre

"Cuando yo llego a trabajar mi hijo me dice lo que paso, me explica la situación que le queman con el cúter, al que lo calientan con un encendedor y se lo pegan en el cuello, en la parte intermedia entre la yugular, el cuello y la nuca, obvio sí le dejó marcas e hizo una quemadura de segundo grado”, expone.

Menciona que aunque reportó el caso, los maestros le dijeron “vamos a ver” sin prestar mayor atención a lo sucedido ya que justificaron la acción porque el plantel tenía una matrícula de más de 400 alumnos y que no podían hacerse responsables de todos.

“El viernes me dijeron que apenas iban a ver si era verdad, que iba a procesar el caso, que iban a hacer investigaciones y que posteriormente se iba a mandar a llamar a los papás, y que no podían estar al pendiente solo de mi hijo, que si iban a estar pendiente, pero que si algo más se suscita no iban a estar al cien por ciento fijos con mi hijo, por qué son más de 400 alumnos y no pueden sólo estar pendiente”, externa.

Asegura que esta no es la primera vez que su hijo sufre acoso estudiantil ya que ha sido víctima de patadas y agresiones verbales.

La mujer ya interpuso una denuncia en la Subunidad Integral de Procuración de Justicia que se ubica en Boca del Río y espera la intervención de las autoridades para revisar esta situación y que se tomen cartas en el asunto.