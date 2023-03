En Veracruz, ciudadanos respaldan al Ejército Mexicano y piden justicia en caso de Nuevo Ladero

Boca del Río, Ver.-Ciudadanos y familiares de militares realizaron una manifestación pacífica en apoyo a los soldados que fueron detenidos por el caso de Nuevo Laredo y por otros más en cumplimiento de su trabajo en la lucha contra la delincuencia organizada.

Portando ropa color verde olivo y una bandera, el grupo de personas en su mayoría mujeres y niños, se apostó en las afueras del 83 Batallón de Infantería de la Boticaria del municipio de Boca del Río y demandaron que se haga valer los derechos de las fuerzas armadas.

Te puede interesar: Delitos vinculados al narcotráfico en Veracruz registran pocas detenciones; los datos

Con pancartas en mano en las que se podían leer leyendas como “Ejercito mexicano no estás solo”, “Justicia para los militares, también tienen derecho” y “Por ellos es nuestra marcha, con el respeto que usted merece señor presidente merece nadie nos manipula”, exigen justicia por los militares que fueron detenidos tras la muerte de cinco civiles y un lesionado en Nuevo Laredo.

“Estamos manifestándonos de manera pacífica debido a los hechos que se suscitaron y que ya vimos en redes sociales por lo que estamos manifestándonos para que se haga valer los derechos de nuestros soldados porque siempre están defendiéndonos a nosotros en cualquier desastre natural, ellos siempre son los primeros en llegar y no se nos hace justo lo que está sucediendo”, dijo Clara Medina Santiago, una de las participantes.

Local Xalapeños se manifiestan en apoyo a militares sancionados en Nuevo Laredo [VIDEO]

¿Los ciudadanos fueron movilizados por algún partido político?

En entrevista, dejo en claro que no fueron movilizados por ningún partido político ni por la delincuencia organizada como alertaron, no obstante se identificaron como ciudadanos que respaldan el trabajo de los soldados y de los marinos y que piden que se hagan valer sus derechos.

“Pedimos que sean liberados los cuatro soldados que arrestaron porque simplemente nos están defendiendo a nosotros los mexicanos. No somos delincuentes, somos personas que todos los días nos levantamos temprano a luchar para salir adelante y por eso exigimos que protejan a nuestros soldados que hagan valer el derecho de los soldados, marinos, porque quien nos va a proteger entonces?, cuestionó.

Te puede interesar: En El Lencero conmemoran el CX aniversario de la creación del Ejército Mexicano

La entrevistada refirió que únicamente están haciendo valer su derecho ciudadano de expresar su rechazo cuando ven que las cosas no se están haciendo bien.

Los ciudadanos expresan que únicamente están haciendo valer su derecho ciudadano de expresar su rechazo cuando ven que las cosas no se están haciendo bien / Foto: Danytza Flores | Diario de Xalapa

Otro de los participantes, Arturo Dominguez, pidió que haya una verdadera justicia para los militares en el caso de Nuevo Laredo y que derechos humanos también los defienda.

“Porque derechos humanos si defiende a otros y porque no al personal del Ejército no lo apoya, porque no los defienda ese es el motivo y repito no somos movidos por ningún grupo delincuencial somos un grupo de ciudadanos que queremos apoyarlos a ellos (soldados”), reclamó.