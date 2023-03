Xalapeños se manifiestan en apoyo a militares sancionados en Nuevo Laredo [VIDEO]

Xalapa, Ver.-Un grupo de personas se manifestó a un costado de Palacio de Gobierno en apoyo a los cuatro militares que fueron vinculados a proceso por el delito de desobediencia, quienes estuvieron involucrados en los hechos violentos ocurridos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde murieron 5 jóvenes y uno más resultó herido.

Con pancartas que tenían la imagen de la bandera de México y vestidos con playeras verde olivo, los manifestantes ofrecieron su apoyo a los militares.

“Mi total apoyo al Ejército Mexicano”, "Fuimos creados para vender y no para ser vencidos”, "un soldado en cada hijo te dio”.

En entrevista, los manifestantes explicaron que están en apoyo a los elementos de Nuevo Laredo, Tamaulipas, "por los problemas que tuvimos, no sólo en Nuevo Laredo en todo el país”.

Destacaron que el Ejército, así como los policías estatales y municipales ofrecen su ayuda a la población cuando hay incendios forestales, desastres naturales como inundaciones, además para enfrentar a la inseguridad.

¿Cómo trata la sociedad a los militares en México?

“Nuestro Ejército enfrenta la inseguridad en nuestro estado y país, es injusto que se les trate mal, que la gente que no está bien en sus cabales, trate mal a los policías, al Ejército y que lejos de apoyarlos los traten mal. El Ejército tiene la obligación de salvaguardar a la población, y siempre tienen tolerancia con la sociedad, y tienen que tomar decisiones”, expusieron.

En la manifestación, los presentes emitieron una porra para los militares en apoyo al trabajo de defensa en el país.

Otro de los manifestantes expresó que el Ejército no debe recibir “humillaciones por parte de la delincuencia".

“Se les debe dar la atención a nuestros compañeros militares, es injusto que después de acabar con unos lacras los encierren, no puede ser, deben atender a los militares, mucha gente no saben de la lucha de militares, del apoyo que dan al pueblo”, comentó.

El Capitán de Arma Blindada retirado del Ejército Mexicano, Gerardo Romero señaló que fue dado de baja por una bala que le perforó un pulmón cuando acudió a una labor de defensa del pueblo mexicano.

El militar retirado pidió a la población que den el apoyo para los cuatro militares que son juzgados por el presunto delito de desobediencia al accionar sus armas contra los jóvenes en Nuevo Laredo.

“En realidad no saben la vida que llevan los militares, defienden a sus compañeros, a las familias; cuando acuden a defender hay militares muertos y heridos, eso me pasó a mi, me dieron un balazo en el pulmón y me tuve salir, salí como capitán primero del Ejército”, expresó.

El Capitán informó que estuvo al servicio en un tiempo de 17 años en un batallón en el estado de Jalisco.

La manifestación que se realizó en Xalapa, se suma a otras protestas que realizan familias de militares en diferentes puntos de la República Mexicana para defender a los elementos que daban el servicio de defender a familias de Nuevo Laredo.

El pasado domingo cuatro elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fueron relacionados con el homicidio de cinco jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Los militares fueron vinculados a proceso por el delito desobediencia al accionar sus armas.

Los elementos vinculados a proceso serán entrevistados por autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) y hay una investigación interna en la SEDENA.