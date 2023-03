¿Saldrás a la playa? PC pide respetar indicaciones para evitar accidentes

Veracruz, Ver- Antes de introducirse al agua, bañistas deben tomarse un minuto de su tiempo para leer las recomendaciones y evitar accidentes, sobre todo cuando se trata de personas foráneas, pide el director de Protección Civil de Veracruz, Alfonso García Cardona.

En el marco del inicio “Operación Salvavidas Semana Santa 2023”, indica que las playas Martín, Villa del Mar, Playón de Hornos y Regatas estarán vigiladas por elementos de la dirección a su cargo en horarios de 9:00 de la mañana a 18:00 horas.

Explica que después de ese horario no se trata de cerrar playas, sino hacer entender a la población de que ya no hay condiciones para el recreo ya que pueden ocurrir accidente y no tendrán el auxilio de los salvavidas.

“No me gusta usar el término playa cerrada, pero después de las 18:00 horas ya no hay condiciones seguras para introducirse al mar, no hay personal de vigilancia, los guardavidas están para observar una gran área y en caso de que alguien de la voz de alertamiento pueda actuar de manera inmediata”, detalla.

Por ello insiste en que antes de introducirse a cualquier cuerpo de agua, los bañistas deben prestar atención a las recomendaciones y en específico en la zona de playas se instalaron lonas informativas.

Reconoce que la mayoría de los accidentes ocurren con personas que no son del estado, sino que vienen a vacacionar por lo que es importante que se informen y tomen las recomendaciones que también brindan los salvavidas.

¿Cuáles son las recomendaciones de PC Veracruz al asistir a una playa?

“Cuando lleguen a cualquier cuerpo de agua, pedimos que se tomen un minuto para leer las recomendaciones que hay en las lonas informativas, es importante”, reitera.

Entre algunas de las recomendaciones está, no nadar entre las rocas porque es zona peligrosa, respetar los límites de acuerdo a las boyas, no perder de vista a los infantes, esperar un tiempo después de los alimentos para volver a introducirse al agua y cuidar el consumo de bebidas embriagantes.