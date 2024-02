Invitan a la imposición de ceniza el próximo miércoles 14 de febrero en la Catedral de Veracruz

Veracruz, Ver.- El próximo miércoles 14 de febrero se celebrará el Miércoles de Ceniza, fecha con lo cual se anuncia el inicio de la Cuaresma, recordó el vocero de la Diócesis de Veracruz, Aurelio Mojica Limón.

El sacerdote católico, dijo que también es el comienzo de una temporada de arrepentimiento, ayuno, caridad y espera de la resurrección de Cristo entre los católicos practicantes.

Te puede interesar: Después del baile y carnaval… Iglesia pide ayudar a los pobres

Menciona que este miércoles de ceniza, las celebraciones eucarísticas en la catedral de Veracruz, serán las ordinarias, es decir a partir de las 8:00 de la mañana, 12:00 del día y 7:00 de la noche

“Y se estará imponiendo la ceniza según se vaya juntando la gente, los fieles, cada hora según sea un grupo considerable, se les irá facilitando la ceniza, aunque sabemos que por la tarde-noche es cuando más asiste la gente y entonces prepararnos para la Semana Santa, es el caminar de todo ese tiempo de cuaresma”.

Local Párroco de la Catedral de Xalapa aclara que las confesiones se siguen realizando

De igual manera, informa que los viernes se estará rezando el viacrucis a las 6:00 de la tarde, “preparándonos igualmente para la pasión, muerte y resurrección de nuestro señor Jesucristo”.

¡Suscríbete aquí a nuestro canal de YouTube! Conoce más sobre distintos reportajes

El párroco de la Catedral de Veracruz, recuerda el significado del ayuno, el cual tiene como finalidad fortalecernos en la voluntad y someternos a las pasiones y este puede ser de alimentos o aprovechar para realizar alguna actividad positiva para el crecimiento humano o espiritual, “porque el que es capaz de controlar, por la voluntad, ceder, privarse de algunas cosas, pues se va a fortalecer y va a ser capaz de renunciar a ciertos vicios, cosas que en un momento dado tiene que estar por encima de los apetitos”.

“Entonces el ayunar de comida es un poco despertar ese apetito espiritual, darnos cuenta que no solo somos materia, que está Dios y que también debemos despertar esa hambre por Dios y que debemos prepararnos a través de ese ayuno”.

Te puede interesar: ¿Cuándo inicia la Cuaresma y Semana Santa? Te damos las fechas [Video]

“Podemos privarnos de algunas cosas como es la tecnología, la televisión, como es a la mejor el café, etc, pero con la finalidad de buscar hacer el bien”, comenta el ministro de la iglesia católica.

En ese tenor, el clérigo explica que si se opta por el ayuno de alimentos, este no debe ser tajante, “a la mejor no es todo el día, a la mejor es privarse de desayunar o probar algo de alimento a media mañana o a mediodía porque querer ayunar todo el día y quedarse a pan y agua, pues debe ser un proceso, no de manera violenta para el organismo”.

¿Quiénes pueden hacer ayuno para las celebraciones religiosas?

Además que la iglesia católica sugiere el ayuno a partir de los 18 a 59 años, pasando esa edad es voluntario para quienes gocen de buena salud física.

¿Por qué se hace la imposición de ceniza a lois católicos?

Ya para concluir el prelado, recuerda que la imposición de ceniza también es para recordar a la feligresía, que “polvo eres y en polvo te convertirás” y esta es obtenida de la última quema de palmas del Domingo de Ramos.

“Desde las sagradas escrituras y el antiguo testamento, pues se nos hablan de ese significado de la penitencia, del ponerse esa ceniza y recordar lo que uno es, somos ceniza, somos polvo y es un poquito echarse en la cabeza y es darse cuenta que somos seres que vamos de paso por este mundo y no somos eternos y que debemos considerar ese caminar con más sencillez y humildad esta vida”.