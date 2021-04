Sí hay miedo, pero quiero luchar por la gente: Ferral

Xalapa, Ver.- Competir en un cargo de elección popular en este proceso electoral implica un riesgo, aseguró Fernanda de Luna Ferral, candidata a diputada federal por el distrito VI de Papantla, quien a días de haber iniciado su campaña reconoció tener “un poco de miedo”.

En entrevista, la hija de la periodista María Elena Ferral, asesinada en Papantla en marzo de 2020, dio a conocer que esta situación no le impedirá recorrer los 15 municipios que conforman su distrito a fin de dar a conocer sus propuestas, entre las que destacan una mayor seguridad en la zona. Pidió a los electores en el estado, y en especial de su distrito, darle una oportunidad a los jóvenes que tienen ganas de hacer un cambio en el país.

“Sabemos que hay un riesgo, competir ahorita en esta elección va a ser motivo de riesgo y es algo que se ha visto en todo el estado y a nivel nacional. A pesar de todo yo creo que somos más los buenos y yo quiero luchar por ayudar a la gente, por tener esa oportunidad”, dijo al ser entrevistada en Abc Xalapa Radio por el director de Diario de Xalapa, Víctor Murguía Velasco.

Dio a conocer que, aunque desde hace varios años le ha interesado la política, fue tras el crimen de su madre que tomó la decisión de postularse a un cargo de elección popular a fin de alzar la voz, a pedir justicia y buscar un cambio en la zona norte de Veracruz.

“Mi madre me enseñó desde muy joven a ayudar al prójimo, ella lo hacía a través de sus notas. Eso me ha inspirado, ahora como víctima, porque sé que lo que me sucedió le ha sucedido a mucha gente en el estado y en el país”, indicó.

De Luna Ferral indicó que entre sus propuestas se encuentra también la promoción turística de los municipios del norte de Veracruz. Y es que, dijo, Papantla y los municipios aledaños no sólo deben ser conocidos por la zona arqueológica de El Tajín o por la Cumbre ya que existen muchos otros atractivos que pueden ser aprovechados una vez que la pandemia del Covid-19 lo permita. “Tenemos en la zona zonas arqueológicas que no han sido descubiertas, tenemos playas vírgenes y muchos otros atractivos”, indicó.

Fernanda de Luna Ferral, candidata a diputada federal por el distrito VI de Papantla/Foto: Cortesía | @Fernanda.Ferral32

Finalmente, respecto al asesinato de su madre, la candidata a diputada dio a conocer que hasta el momento no ha habido avances. Detalló que de las 11 órdenes de aprehensión que se giraron contra los presuntos responsables del crimen solo se han ejecutado seis y que el resto de los culpables están prófugos de la justicia.

Estamos esperando avances. Lo que exigimos como gremio y como familia de María Elena es justicia para ellaFernanda de Luna Ferral | candidata a diputada federal por el distrito VI de Papantla