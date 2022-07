Síndrome de Down: Apoyo de la familia es vital para evitar la discriminación

Veracruz, Ver.- En el estado de Veracruz al menos 75 mil personas, de diferentes edades, tienen Síndrome de Down y se enfrentan a discriminación.

Carolina Perdomo, presidenta de la Fundación Síndrome de Down Veracruz, explica que de acuerdo al último censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía el 10 por ciento de la población enfrenta alguna discapacidad y de ese porcentaje un 10 por ciento son personas Down. Algunos escolarizados y otros no, mientras que otros incursionan en actividades deportivas y culturales.

En entrevista la activista deja en claro que el apoyo debe empezar en la familia pues una persona que se sabe querida y apoyada por los suyos siempre saldrá adelante.

“Nosotros en la fundación y el mensaje que tenemos para la sociedad es que el apoyo principal debe darse en casa. Si hay un papa comprometido, que los lleva a los entrenamiento, a la escuela, si hay un papa que se preocupa porque su hijo salga adelante, ese niño con la ayuda o no del gobierno va a salir adelante”, asegura.

Dice que es momento que se elimine la idea errónea de que todo lo tiene que dar el gobierno, la familia y la sociedad debe trabajar y tener compromiso por este sector. “Nuestros chicos no necesitan la lástima sino el apoyo de la sociedad que los ayude a hacerse presentes en la sociedad”, exhorta.

La Fundación Síndrome de Down Veracruz firmó un convenio de colaboración con el programa deportivo Special Olympic, para buscar potencializar el desarrollo físico y mental de las personas con Down.

Admite que algunos padres aún tienen miedo de sacar a sus hijos de casa ante la probabilidad de que se contagien de Covid, sin embargo, exhorta a aprovechar las acciones que se realizan a favor de su desarrollo.

En la fundación que ella preside están registradas 50 personas con Síndrome de Down de diversas edades, a quienes se apoya para que salgan adelante en las capacidades propias de cada uno.

Actualmente solo uno de los 25 integrantes en edad laboral ha podido integrarse a un empleo formal, al resto los capacitan para auto emplearse. Se trata de una chica que se encuentra trabajando en Grupo Mas con todas sus garantías salariales.

Aunque se trata de una cifra mínima, la activista dice que seguirán trabajando por ganar espacios laborales porque aunque se piensa lo contrario, este sector de la población tiene potencial.