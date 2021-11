Tiene 11 años y cumple sueño de ser soldada

Veracruz, Ver.- Con 11 años de edad Johana Santos Manzano cumplió el sueño de ser miembro del Ejército Mexicano por un día y promete que al crecer se unirá a las filas de esta agrupación que se encarga de defender el territorio y la soberanía nacional.

A su corta edad admira el trabajo de los soldados, que para ella son unos héroes porque arriesgan su vida para salvar a otras personas y el día domingo tuvo la oportunidad de recorrer las instalaciones de la Sexta Región Militar ubicado en la zona de la Boticaria de la avenida Ejército Mexicano donde le confeccionaron un uniforme a su medida además de que subió a algunas de las unidades y dio cuenta de las actividades y armamento que utilizan, lo cual la hizo muy feliz.

"Me la pasé muy bien, me enseñaron los chalecos, como recargan las pilas, sentí muy bonito subirme a un carro de esos grandes, de grande quiero ser soldado porque me gusta todo lo que hace, salvan, hacen todo por salvar a la gente" es lo expresado por la menor.

Isabel Manzano García madre de la menor comenta que su hija siempre se ha sentido atraída con todo lo relacionado con el Ejército Mexicano desde sus unidades hasta la labor que realizan.

Originarias de la comunidad Lomas de Arena del municipio de Gutiérrez Zamora, viajan cada ocho días a Veracruz para que la pequeña lleve su tratamiento contra el cáncer debido a que padece de leucemia linfoblástica aguda.

"Estoy muy contenta y agradecida por haber recibido a mi hija porque ella quería realizar este sueño de estar con los militares, cuando ve un tanque siempre me dice mira mamá y yo le explico para que sirve, de las actividades y le llamaba mucho la atención, yo le doy mucho ánimo por ejemplo cuando se le cayó el pelo, ella estaba muy triste pero yo le dije que era como el pasto que iba a crecer, le doy ánimos de seguir adelante y le dijo que le eche ganas para que cuando sea grande sea militar, la motivó mucho", relata la madre.

Así como Johana al menos tres menores han logrado cumplir el sueño de integrarse a las filas del batallón militar como parte del programa "soldado honorario".

De acuerdo con el teniente coronel de infantería y segundo comandante del 83 Batallón de Infantería, Julio César Cruz Cuevas este programa está dirigido a algunos menores que se sientan atraídos por las actividades del Ejército Mexicano.

Johana Santos Manzano cumplió el sueño de ser miembro del Ejército Mexicano por un día / Foto: Cortesía | Familia

"Este programa consiste en traer a un niño que tenga una condición especial para poder cumplir su sueño de ser militar, en este caso es Johana y ya llevamos otros tres menores", indica.