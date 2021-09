Tiktoker hace viral video para pedir justicia para José Eduardo víctima de policías en Mérida

Veracruz, Ver,- A dos meses de la agresión que sufrió el veracruzano José Eduardo Ravelo Echavarria a manos de policías de Mérida en el estado de Yucatán y por las que murió finalmente, el tiktoker regiomontano Fernando Emmanuel Ayala Torres hace viral un video para pedir justicia por él y por varios hombres que han muerto a causa de la violencia.

En entrevista telefónica el influencer originario de Nuevo León indica que a raíz del caso de José Eduardo quien era conocido como “El Güero” se dio cuenta que las redes sociales se han volcado en un llamado de justicia en casos de feminicidio, pero que también hay hombres víctimas de violencia.

Por ello, el video que viralizó por el caso de José Eduardo quien era originario del municipio de Isla en este estado de Veracruz, fue apenas la primera voz que levantó de una larga lista de hombres que ya no están y que sus familiares no han encontrado la justicia terrenal.

“Sin conocer a José Eduardo su caso me conmovió mucho, me llene de mucho coraje e impotencia por todo lo que leí en los medios de comunicación, no tengo ni contacto con su familia, solo se que ellos son de Veracruz y yo de acá de Monterrey pero en verdad hasta me puse a llorar porque me dio mucho sentimiento la manera en que fue agredido por los policías que se suponen están para cuidar a la gente y entonces vi que en las redes sociales hay muchos movimientos para pedir justicia por las mujeres y está bien, pero también hay obras que están muriendo por situaciones de violencia como José Eduardo y entonces quise investigar más y hacer un video que se hizo viral, después hice más y actualmente me contacta gente para pedir que haga de algún familiar, hasta me han pedido de mujeres pero pues no me he animado porque no sé cómo lo tomarían en redes ya que soy hombre”, puntualiza.

Señala que a la fecha ya ha realizado varios videos incluidos de hombres de la comunidad LGBT+ quienes también han muerto de manera muy violenta.

“Busco en la red y hay muchísimos casos, investigo bien y es que hago los videos, alzó la voz por los que ya no están, si he visto que hay otras personas con el mismo contenido, pero de hombres son escasos”, señala.

Actualmente por el caso de José Eduardo, aunque se detuvo a cuatro policías presuntamente implicados en la agresión, más tarde fueron liberados y el caso fue atraído por la Fiscalía General de la República (FGR).