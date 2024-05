Toman escuela en Boca del Río para pedir destitución de supervisora

Boca del Río, Ver.- Madres y padres de familia tomaron la escuela primaria Ford 47 ubicada en la colonia Manuel Nieto, en la avenida Fernando López Arias, en Boca del Río para pedir la destitución de la supervisora escolar 141.

Los quejosos, acusan a la funcionaria de la Secretaria de Educación de Veracruz (SEV) de intentar entrometerse en la administración de un recurso que el gobierno federal envió a la escuela primaria.

Denuncian que la supervisora escolar ha buscado dividir a la Asociación de Padres de Familia para que pueda hacer uso libre de dicho recurso procedente del programa de Bienestar que asciende a los 600 mil pesos.

“Estamos pidiendo la destitución de la supervisora escolar 141, ella es una señora que ya tiene antecedentes, está obstruyendo y confrontando a padres de familia. Queremos al Secretario y nos dé respuesta porque ha metido mano y se ha metido a una junta de Bienestar donde ella quiere destinar la manera en que se va a manejar los recursos por medio de una maestra y pasando por la autoridad de la directora”, dijo Rosario Zárate, madre de familia.

La entrevistada explicó que la supervisora tomándose atribuciones que no le corresponde designó a una maestra adscrita al plantel para que se dedique al manejo y aplicación del dinero, cuando esa responsabilidad recae en un comité de padres.

“En la ultimo reunión con padres de familia, el comité había dicho que habría votación para que se hiciera baños o domos, nosotros dijimos que queríamos domo, la supervisora dijo que pondría a una maestra para fuera la que se dedicara al dinero del bienestar, nosotros dijimos que no, porque por eso hay un comité y por eso hay reglas en ese proceso”.

El recurso sería utilizado para la construcción de un domo

Refiere que al estar en desacuerdo los padres de familia, la funcionaria educativa ha hecho todo lo posible para impedir la construcción de domo que ya el comité había sometido a votación.

Razón por la cual, un grupo de madres determinaron cerrar la puerta principal de la escuela Ford 47 de la colonia Primero de Mayo Norte, para exigir que acudiera el titular de la Secretaría de Educación de Veracruz, Víctor Emmanuel Vargas o algún representante a resolver la problemática.

Y es que la preocupación que falta un mes para que ese recurso se ejerza o de lo contrario tendrían que regresarlo, perdiendo la oportunidad de hacer mejorar al plantel.

“Entonces como no la dejamos que fuera así, ella ha obstruido a que se realice el domo y ponen muchos pretextos. Que estamos peleando nosotros, nos queda un mes y si ese recurso no se utiliza ahorita lo vamos a perder y ya no lo van a volver a dar y por eso la preocupación”.

Acusan que la supervisora tomándose atribuciones que no le corresponde designó a una maestra adscrita al plantel para que se dedique al manejo y aplicación del dinero

Sin embargo, el cierre de la institución, causó la molestia de otro grupo de padres de familia, quienes aseguraron que la supervisora no se mete en los temas económicos de la escuela, que la culpable de todo es la directora.

Este segundo grupo de padres de familia se dice molesto porque con ello los afectados son los 300 alumnos inscritos en esa institución educativa.