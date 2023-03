Servidores de la Nación denuncian despido injustificado de cuatro compañeros

Trabajadores de la Secretaría del Bienestar conocidos como Servidores de la Nación, denunciaron haber sido despedidos de manera injustificada por órdenes del director regional, Juan.

En conferencia de prensa en el centro de la ciudad, Reyna Monserrat, desde hace cuatro años, explica que cada seis meses deben firmar un contrato laboral y a ellos se les renovó en febrero pasado; sin embargo, comentó que, sin justificación alguna, días después le pidieron firmar su renuncia voluntaria.

Explicó que, aunque ella se negó y para presionarla le advirtieron que despedirían a otros compañeros, amenaza que cumplieron pues en total dieron de baja a cuatro trabajadores.

“Trabajamos como servidores de la nación desde el 2018, en la entrega de Producción para el Bienestar. Me pidieron que firmara la renuncia voluntaria y al no querer firmar me dijeron que iban a sacar a los demás compañeros que trabajaban junto con nosotros, hubo también un compañero que le pidieron firmar como testigo y no quiso hacerlo”.

Acusó que el coordinador territorial de Totutla, Martín los hostigó para firmar la renuncia y aunque solicitaron reunión con el responsable de programas sociales en Xalapa, Juan este nunca los ha atendió.

¿Qué ha dicho el delegado Manuel Huerta Ladrón de Guevara?

“Yo no quise y me amenazó con que iban a sacar a mis compañeros y eso hicieron, les pidieron que firmaran bajo presión su renuncia, nos sacaron sin saber por qué. Le pedimos a Juan una explicación y no nos la dio, pedimos reunirnos con él, pero nunca nos dio la cara, siempre mandó a Martín para que nos atendiera”.

Los cuatro compañeros despedidos, dijeron, buscaron dialogar con el delegado de programas sociales federales, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, pero a la fecha no han tenido respuesta.

“Me pidieron firmar la renuncia voluntaria y no quise, por eso estuvieron presionando a mis compañeros, para que firmaran también su renuncia. Hemos tratado de dialogar con el delegado Manuel Huerta, pero jamás nos ha atendido, no nos respondió ni las llamadas”.

Ante ello, hicieron un llamado a Manuel Huerta para revisar su situación y dialogar con director regional pues a la fecha no les han dado la cara.