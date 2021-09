Trabajadores de la zona industrial de Veracruz piden reforzar seguridad en carretera ante ola de robos

Veracruz, Ver.- Trabajadores de la zona industrial de Bruno Pagliai demandan más seguridad en el tramo carretero Veracruz-Soledad de Doblado por el alto índice de robos de vehículos y asaltos en las últimas semanas.

En entrevista Abraham Andrade García trabajador de una empresa ubicada en la zona industrial Bruno Pagliai que se encuentra en la congregación de Tejeria en este municipio informa que en el último mes dos de sus compañeros de trabajo han sido despojados de sus unidades con violencia.

Refiere que este sábado le tocó el turno a él ya que mientras salía de su trabajo fue seguido por sujetos que viajaban en una motocicleta y que lo bajaron a punta de pistola en el entronque de Oluta.

“Donde yo trabajo ya había el reporte de dos compañeros que les robaron sus unidades, pero me comentan que hay otras más personas como ocho de otras empresas de la zona porque son varias las que están instaladas ahí está la Nestlé, Sabritas, la gasera y donde yo trabajo que es una empresa de abarrotes y ahora me tocó a mí, para mi sorpresa de los dos que iban en la moto una es mujer y me amenazaron con matarme, según iban armados no me fijé bien, pero se llevaron la camioneta, la verdad es que todos pedimos que haya más seguridad porque con esfuerzos adquirimos una unidad para nuestro transporte personal para que nos la roben”, explica.

Eric Meza, trabajador de otra empresa indica que apenas en agosto un compañero repartidor de dulces y golosinas fue asaltado en el tramo de Paso del Tor justo en el puente Tamaca para incorporarse a la carretera Veracruz.

En ese sentido, los automovilistas no descartan que pudiera haber más implicados en el robo y que al parecer se encuentran vigilando a los trabajadores de la zona para sorprenderlos en un punto de la carretera donde esté más oscuro.

Por ello hacen un llamado a las autoridades encargadas de la seguridad para reforzar el tramo carretero mencionado desde Paso del Toro hasta Veracuz-Soledad principalmente en la noche.

La camioneta que fue robada este sábado es Explorer blanca modelo 1999 y se pide que cualquier información que se tenga de la unidad se reporte al teléfono 2291611726.