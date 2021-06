Trabajadores de Pajaritos acusan que tiraron zapatos industriales

Trabajadores de la Terminal Marítima Pajaritos, al sur del estado, denunciaron que cientos de botas y calzado industrial fue desechado y permanece a la intemperie desperdiciándose.

En contra parte, los trabajadores sufren por la falta de los zapatos que requieren para laborar de manera segura en las instalaciones.

A través de denuncias anónimas, dieron a conocer desde hace un mes descubrieron que la dotación de equipo fue tirada en un almacén a cielo abierto. El calzado se encontraba incluso en sus cajas y sin utilizar.

Aunado a ello, asegura, no es la primera vez que ocurre este tipo de desperdicio, esto pese a que desde hace varios meses los trabajadores han solicitado la entrega de uniformes y equipo de protección personal. Incluso, detallan que muchos de ellos han tenido que comprar sus propios zapatos toda vez que en caso de un accidente en las instalaciones, el no portar con el equipo especializado es causa de que no se reciba la indemnización correspondiente.

Por ello, hicieron un llamado a las autoridades de Petróleos Mexicanos (Pemex) a que atiendan este tipo de desperdicios y que se castiguen a los culpables de que los zapatos no lleguen a quienes los necesitan para llevar a cabo su trabajo.