Paro de los trabajadores de Salud en Veracruz podría terminar mañana

Este viernes, 24 de mayo, podría terminar el paro de labores en la Secretaría de Salud de Veracruz, explicó Jesús Galicia Reyes, secretario general de la Sección 70 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, porque el comité nacional del SNTSA intervino y les informaron que mañana podrían tener una cita para dialogar.

¿Hasta cuándo seguirá el paro de labores del sector salud?

Sin embargo, dijo que se mantendrán en paro hasta que tengan la fecha y hora de la mesa de trabajo para resolver los puntos del pliego petitorio. “Es lo único que queremos”.

¿Qué dijeron los trabajadores de Salud sobre el paro de labores?

En conferencia de prensa, en la explanada del Museo de Antropología, de esta ciudad, expresó: “accederemos a quitamos el paro, pero tienen que ser accesibles ellos, en la Secretaría de Salud, porque no se pueden cerrar ante esta situación”.

Apuntó que por años han trabajado en un estado deplorable porque no les han atendido en sus peticiones desde hace años. “El actual gobierno de Cuitláhuac García Jiménez ha ignorado todos sus pliegos petitorios”.

Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

El tema de la demanda que se interpuso en contra de esta Sección 70 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, comentó que solo se intentó amedrentarlos. “No sabemos quién denunció, simplemente llegaron elementos en patrullas para pedir información de por qué estaban ahí, pero no se nos dijo de qué era la demanda. No dejaron copia de esa supuesta denuncia”.

Los elementos de policía se cansaron de estar ahí porque no hubo problemas. “Lo único que queremos es que la titular de la Secretaría de Salud, Guadalupe Díaz del Castillo tenga un poco de humildad y nos dé la oportunidad de ser escuchados. No queremos problemas. Se dejan salir ambulancias y camionetas con medicamentos, así que no obstruimos las actividades esenciales”.

Jesús Galicia señaló que les molestó en la Secretaría de Salud que cerrarán las oficinas administrativas que la dependencia tanto en el Cerro de Macuiltépec, como las que tienen en Xalapeños Ilustres.

¿Qué demandas no ha resultado la Secretaría de Salud a los trabajadores?

De las demandas que no ha resulto la Secretaría de Salud, dijo, está el cambio de coordinadores en departamento de vectores en las jurisdicciones sanitarias de Xalapa, Córdoba, Veracruz, Martínez de la Torre, Tuxpan y Poza Rica. Inclusive se les pidió que una para empezar mientras revisan las demás, pero no hubo respuesta.

Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

Otro punto que no han resuelto es el tema del checado porque mientras hay unos a los que vigilan y eso les perjudica para el pago de estímulos.

También quieren respeto a cuestiones como permisos, vacaciones o riesgo de trabajo, entre otros, no se les otorgan, sino que ellos imponen lo que quieren.