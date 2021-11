Trabajo hay en restaurantes, faltan buenos empleados: Canirac

Orizaba, Ver.- Aunque en el sector restaurantero de la zona de las Altas Montañas sí hay empleo, lo que no hay son perfiles adecuados para las vacantes que se ofertan, reconoció Carlos Josué Cruz Mendoza, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac).

"No hay los perfiles, no puedes meter a un mesero que no tiene, por ejemplo, una buena apariencia, una buena higiene, el perfil en general o que te hable todo golpeado”, dijo.

Anunció que para finales de este año se abrirán 13 nuevos restaurantes en la ciudad y es por ello tener al personal adecuado y debidamente preparado para atender a los consumidores.

Mesero realiza su labor diaria en Orizaba | Foto: Miguel Castillo | El Sol de Orizaba

Resaltó que es muy importante no discriminar, “pero sí se necesita un perfil específico para la atención al servicio al cliente”, por ello la directiva prepara cursos dirigidos a quienes son parte de la prestación de servicios y garantizar a sus clientes un servicio de calidad y con calidez.

Finalmente, señaló que actualmente, la Canirac en la zona de las Altas Montañas está integrada por 34 empresas, que trabajan para reactivar su economía, pues la pandemia golpeó duramente a ese sector, que registró el cierre de algunos establecimientos.