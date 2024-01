¿La grúa se llevó tu automóvil? Van pasos para sacarlo del corralón

Con varios días del 2024 en marcha y la propuesta de un nuevo reglamento de tránsito en Veracruz para el mes de enero de este año que contampla varias modificaciones que faltan por confirmarse de manera oficial, nos dimos a la tarea de investigar cuáles son los pasos a seguir para sacar tu vehículo del corralón, en caso que se lo haya llevado la grúa.

Lo primero es recomendarte hacer caso a las señaléticas que hay en la vía pública, si el “disco” dice no estacionarse, la ideal sería no “jugártela” y hacer caso al aviso, ya que podría correr con la mala de suerte de que te quedes unos días sin tu carro.

¿Dónde puedo comprar un reglamento de tránsito?

Sí todavía no te sabes el reglamento de tránsito, sería ideal que los compres, en casi todas las librerías o papelerías de tu ciudad se cuenta con una versión “económica” o podrías ir a las instalaciones de la Dirección de Tránsito de tu ciudad y solicitar informes, recuerda que están por aprobar modificaciones, pero hasta no estar confirmadas siempre será mejor estar informado.

En caso que no sepas dónde comprar tu reglamento o no tengas tiempo de ir a una librería, también existe la opción de descargarlo directamente de la página oficial del Gobierno del Estado de Veracruz, pero ten cuidado ya que lagunas direcciones en la red te ofrecen opciones que podría ya no ser las adecuadas, acá de tejamos el link del que pudimos encontrar REGLAMENTO.

Horarios de las oficinas de Tránsito del Estado de Veracruz

Si después de lo que te platicamos, igual la grúa se llevó tu carro ¡no te espante! Antes de sacar cualquier explicación, primero comunícate a las instalaciones de la Dirección de Tránsito de tu ciudad o te dejamos el número para que marques a la Dirección General de Tránsito el Estado de Veracruz que es el 228 817 22 80.

Ahí podrás solicitar informes del paradero de tu unidad, recuerda que por lo menos en Xalapa, existen varios corralones, por lo que la pregunta que le sigue a ¿la grúa se llevó mí auto? Sería ¿en qué corralón lo tienen? Aunque lo ideal sería que vayas a la Dirección de Tránsito, porque no es el único trámite que tienes que realizar.

Las oficinas de la Dirección General de Tránsito del Estado, en Xalapa, se encuentran en la calle Rubén Bouchez sin número en la colonia Tamborrel, los horarios de atención te los dejamos a continuación, ya que, de acuerdo a cuenta de Facebook, son diferentes.

Lunes 9:00 – 21:00 horas

Martes 9:00 – 17:00 horas

Miércoles 9:00 – 17:00 horas

Jueves 9:00 – 21:00 horas

Viernes 9:00 – 15:00 horas

Sábado 9:00 – 21:00 horas

De igual manera ya te dejamos párrafos atrás el teléfono de las oficinas para que te puedas comunicar con ellos, ya que resolviste la duda del paradero de tu vehículo, ¡ojo! Si tu carro no está en tránsito es momento de llamar al número de emergencias para reportarlo como robado que es el 911.

¿Cuáles son los pasos a seguir para sacar mi carro del corralón?

En caso de que lo tengan en el corralón, son pocos los pasos a seguir, pero lo principal, el monto mínimo que te podrían cobrar, también depende de la infracción que te levanten es de aproximadamente 130 pesos, por citar un ejemplo, eso te cobran cuando lo dejaste en un lugar en el que está prohibido estacionarse. Van los pasos:

Paso 1

Dirígete a las oficinas de tránsito de tu ciudad

Paso 2

Solicita los documentos para pagar la multa que te levantaron

Paso 3

Ya que pagaste la multa, debes llevar la copia de tu Tarjeta de Circulación y tu Credencial de Elector, en caso de no contar con ellas, tendrás que ir al corralón donde se encuentra tu vehículo y sacar copia a los documentos, no puedes seguir con los pasos hasta que tengas las copias que te solicitan.

Paso 4

Al cumplir con los pasos, esperas unos minutos en lo que te elaborar los documentos para liberar tu carro, de acuerdo al número de personas en la fila, es el tiempo que tardarás.

Paso 5

Con los documentos en la mano y autorizado, te dirán en donde se ubica el corralón al que se llevaron tu vehículo, y será momento de que acudas lo antes posible ya que la mayoría cierra a las 18:00 o 18:30 horas y sí pasa la noche ahí, te cobrarán un día más de pensión.

Paso. 6

El monto del pago que tendrás que realizar ya dependerá del corralón en el que dejaron tu vehículo, en el que podemos dar una idea de lo que se cobra por concepto de arrastre y pensión, es el de Grúa Méndez que te cobran mil 218 pesos, con tus papeles de liberación y luego de pagar el arrastre y pensión ¡listo! Ya podrás llevarte tu vehículo.

Después de todo los pasos a seguir y el dinero que te vas a gastar, no sería más barato respetar el reglamento de tránsito y las señaléticas de la ciudad, o puedes invertir menos de 100 pesos y comprarlo en la papelería o descargarlo del link que dejamos y evitarte problemas.