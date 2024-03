"En pésimo estado", ciudadanos se quejan por el transporte público de Veracruz

Veracruz, Ver.- En lo que va de este año se han registrado alrededor de 20 accidentes provocados por el transporte urbano, de los cuales siete han sido mortales; el último se registró el pasado 29 de febrero donde el autobús de la línea Lagos de Puente Moreno le arrebató la vida a la periodista Myriam Serrano Gamboa en las calles de Díaz Mirón y Paso y Troncoso.

En la mayoría de estos accidentes se han visto involucradas las líneas de la zona norte, ya que según los usuarios sus conductores manejan a alta velocidad, porque recorren un trayecto desde la zona norte hasta el centro o Boca del Río y deben hacerlo en un determinado tiempo.

¿En qué zonas de Veracruz se han registrados más accidentes del transporte público?

Los accidentes han ocurrido en calles como Allende, la zona de mercados y la carretera Veracruz-Xalapa libre y Veracruz hacía la autopista.

¿Cuántos autobuses circulan en Veracruz?

Según información de la delegación de Transporte en Veracruz, en la conurbación circulan mil 800 unidades del transporte y de acuerdo a la percepción de los ciudadanos, los conductores ponen en riesgo la vida de los usuarios y peatones porque no respetan los señalamientos, manejan a exceso de velocidad y se distraen con la música que llevan a muy alto volumen y sus acompañantes.

¿Qué opinan ciudadanos sobre el servicio?

“Son una porquería los urbanos, los taxistas algunas veces también se meten, les vale, no respetan los señalamientos, se llevan topes, no respetan nada y es en general, todas las líneas son iguales, no hay a cual irle, no hay cultura aquí, algunos de mi familia han tenido accidente con los urbanos”, externó Hatice Cataleya Zavaleta.

Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

“Para mi gusto son muy groseros porque no respetan señales, carriles, son muy atravesados, si no funciona bien un semáforo no dejan pasar o dar su turno a otros automovilistas y eso puede generar accidentes graves”, indicó Giselle Guadalupe Zavaleta Ruiz.

“Honestamente el servicio público es muy feo, son imprudentes, van muy recio, yo creo que no ocupan sus espejos porque se meten y no les importa si viene carro si se pasan los semáforos, me ha tocado ir arriba del camión y no les importa si te quieres bajar, ellos siguen, frenan, no les interesa si la persona se cae, si ocurre un accidente”, manifestó Mariana Sánchez.

Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Los ciudadanos externaron que, además del mal servicio que brindan los conductores, llevan muchas distracciones a bordo y que las unidades se encuentran en pésimas condiciones.

“Son una perfecta porquería, asientos rotos, pisos rotos, ventanas, otra cosa, los conductores llevan sus aparatos estereofónicos con todo el volumen arriba, con su dama de compañía o un hombre que lo va acompañando según para cobrar el boleto, platicando, son una distracción, nosotros los usuarios ya no nos podemos bajar tan rápido, me bajo por la puerta de adelante para que me puedan ver”, señaló Roberto Castro.

Otros usuarios han tenido desafortunados accidentes debido a la forma en que conducen los automovilistas, pues no respetan la parada y no esperan a que bajen los adultos mayores.

Foto: David Bello | Diario de Xalapa

“Hay unos que van jugando carreras y cuando uno quiere bajarse, no paran bien, se tiene que aventar uno, yo un día si me caí bajando del autobús y eso se dio cuenta el chofer, se paró, no me lesioné pero debe haber tolerancia para que baje el pasajero con cuidado, si van jugando carreras nos exponemos todos”, dijo Antonio Coto Alvarado.

El mal servicio es percibido incluso para los turistas que pasean por la ciudad, ya que manejan de manera temeraria.

“No me gustó que van muy rápido, cuando piden la parada se siguen, hay peligro de un accidente, yo vengo con mi hijo, cargando cosas porque ya vamos de regreso a la Ciudad de México, no sabes si pagar o agarrarte porque enseguida agarran (..) ayer, por ejemplo, el chofer venía con su novia platica y platica y venía muy lento”, señaló Alicia Lara, turista de la Ciudad de México.

Veracruz se encuentra entre los estados con más accidentes vehiculares

Mientras que Veracruz se ubica entre las 10 entidades con más accidentes vehiculares, los ciudadanos del transporte público acusan que los operadores se distraen, manejan a exceso de velocidad, no respetan los señalamientos y ponen en riesgo la vida de los usuarios y peatones.

Foto ilustrativa: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

De acuerdo con Jeremías Zúñiga Mezano, presidente de Comunidades Seguras en el Estado de Veracruz, después del Estado de México, la Ciudad de México, Morelos, Jalisco, Nuevo León, Veracruz es el estado donde se presentan más accidentes vehiculares.

Refiere que según la estadística del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública hay alrededor de 50 millones de personas que resultan lesionadas por algún accidente de vehicular y se presenta porque no hay una cultura vial.

En cuanto a accidentes, el cuarto lugar de muerte es por atropellamiento y se da entre personas entre 20 y 40 años.

Foto: Ricardo Martínez | Diario de Xalapa

Considero que en el caso de Veracruz, una de las causas de atropellamiento del pasaje urbano es porque los conductores deben pasar a checar en algunas casetas donde se les informa de sus tiempos y porque también ganan un salario de acuerdo al número de boletos. “Se tiene que cambiar el esquema en que trabaja el transporte público si queremos bajar el número de accidentes y de lesiones que se dan”, dijo.

Expone que también debe haber más cultura vial por parte de los ciudadanos, ya que en muchas ocasiones no utilizan los puentes peatonales y ponen en riesgo su vida al atravesar corriendo.