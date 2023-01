¿Ya te aburrió el cubrebocas? Ventas se desploman... y contagios siguen

Conforme avanzan los meses tras haber retornado a la normalidad, tras el confinamiento por la pandemia de Covid, son menos las personas que utilizan cubrebocas en su actividad cotidiana; vendedores de este protector sanitario reportan una baja en la venta en los últimos meses.

De acuerdo a cifras oficiales, ayer había mil 412 personas con Covid en la entidad y desde el inicio de la pandemia han fallecido 17 mil 99 personas, por lo que se recomienda mantener las medidas sanitarias en esta temporada invernal, porque el Covid sigue presente.

En Xalapa todavía hay incontables negocios que comercializan todo tipo de cubrebocas; en papelerías, tiendas, farmacias, supermercados y en las calles, se puede encontrar a personas que los expenden.

¿Cómo es la venta de cubrebocas en Xalapa?

En el caso de farmacias y tiendas, los encargados explican que todavía los compran, principalmente, quienes acuden a oficinas u hospitales donde se pide que se utilice, para seguridad de ellos y los empleados.

La venta de cubrebocas ha caído tanto en farmacias como en venta ambulante | Foto: René Corrales

“Pero como en las calles o supermercados ya se puede circular sin que nadie diga nada si no lo llevan”, eso dicen hace que la gente se preocupe menos, porque creen que por haberse vacuna ya no pueden contagiarse, lo cual es falso, porque te puede dar, aunque con síntomas menores.

En el caso de una tienda, ubicada en la colonia Represa del Carmen, de esta ciudad, Sonia Páez, indica que antes se vendía mejor, ellos tienen cubrebocas de 5 pesos los más sencillos, y de 17 pesos con más capas de protección, “si los vendemos, pero cada vez menos”.

Cuando hace frío, notamos que la gente se preocupa por usarlo un poco más y por cómpralo cuando tienen que irse en transporte público, pero no todos son responsables.

Por su parte, Erasmo Palacios, quien desde el inicio de la pandemia se dedicó a la venta de cubrebocas, de forma ambulante, expone que en un principio el aumento de ventas fue exponencial porque la población sabía que debía protegerse, “había mucho miedo a contagiarse, pero ahora la situación es totalmente distinta”.

Indica que conforme pasan los meses y pese a que estamos en plena época invernal y se han sentido frío son muchos menos lo que adquieren los tapabocas, “yo vendo de los normales, pero también algunos más artísticos con diseños especiales, que también son muy buscado, especialmente por mujeres”.

Explica que los vende mejor en la zona de las paradas de camiones de transporte urbano, “porque aunque hay muchos que ya no lo usan, otros si para viajar en las combis porque el riesgo se eleva por ir las personas más juntas”.

Dice que todavía hay numerosas personas que sí utilizan esta protección y que siempre pasan a comprarle una dotación necesaria para varias semanas o quienes lo compran por uno, pero lo cierto es que con el paso de los días son menos. ”Los precios se mantienen desde 5 pesos hasta 35 los más gruesos y con alguna impresión de moda”.

Explica que considera que con la temporada de frío y la llegada de la temporada de gripe, la población debería tomar las medidas necesarias para evitar los contagios, porque aunque no se haya protegido con la vacuna, el riesgo de enfermarse no ha terminado.

¿Aún es necesario aislarse en caso de infección respiratoria?

Por su parte, el médico José Alarcón recomendó a xalapeños no quitarse el cubrebocas en esta temporada de frío cuando se elevan contagios de gripa; en caso de tener algún síntoma lo mejor es hacerse el examen, pero principalmente, aislarse para no infectar a otros en la familia y el trabajo.

Indica que no es tiempo de quitarse el cubrebocas, sino de mantener las medidas de seguridad, “lo que es cierto es que los casos de Covid no han aumentado de forma preocupante, hay casos, sí como los ha habido en los últimos meses, pero no es una cifra que alarme”.

Aunque las personas se hayan aplicado las vacunas contra el Covid, expuso que lo mejor es mantener las medidas sanitarias del uso de protección en la boca y nariz, gel antibacterial y evitar los sitios donde se perciba que hay riesgo porque haya gente con gripa.

En el caso de los menores que asisten a las escuelas, indica que son las medidas sanitarias que ya se conocen, “porque es época de frío y porque el riesgo del virus no se terminó, solo se logró que fuera menos mortal con las vacunas, “pero lo ideal es seguirse protegiendo”.

¿Cuáles medidas sanitarias deben persistir?

La pandemia por Covid sigue presente, no es momento de bajar la guardia, señala la Secretaría de Salud de Veracruz. Resalta que es importante que durante esta temporada invernal se mantengan las medidas de prevención, siendo la principal, la vacunación contra Covid-19, por lo que se exhorta a la población a completar su esquema de vacunación o refuerzo contra el coronavirus.

Y continuar con el uso del cubrebocas en lugares cerrados y en personas con síntomas respiratorios, además la sana distancia, no saludar de mano, beso o abrazo y alimentarse sanamente.

Respecto a las cifras oficiales de Covid, la página Covid-19, México, del gobierno federal reporta que las cifras hasta ayer, 22 de enero, eran: casos confirmados 232 mil 062; negativos 189 mil 307 mil casos; sospechosos 17 mil 99; defunciones 17 mil 98 personas; recuperados 193 mil 495 y activos hay mil 412 personas, esto de acuerdo a los datos oficiales.