Papa Francisco pide a obispos mexicanos ser promotores de paz

Veracruz, Ver.- Luego de haber concluido la gira de obispos mexicanos al Vaticano, el obispo de la Diócesis de Veracruz, Carlos Briseño Arch, asegura que el Papa Francisco, los invitó a promover la paz, pero también a ser cuidadosos ante circunstancias eventualmente riesgosas.

"Estuvo hablándonos un poquito de que nosotros seamos esos promotores de paz, que no tomemos partido, sino que busquemos, en ese clima de violencia de polarización, y tratar de ser objetivos e incluso con aquellos que nos atacan o no nos quieren bien tratar de buscar puntos de unión y comunión y fraternidad", aseveró el Prelado.

El clérigo resaltó que el Papa tiene información de lo que ocurre en México, de voz de los propios sacerdotes de cada región y del Nuncio Apostólico.

Mencionó que en el vaticano saben de la violencia que se vive, pero también tienen claro que no es en todo el país y que sólo se da en algunas regiones.

“En el Vaticano tienen un información cercana, no es tan periodística como sucede, porque ahí tienen la información de cada uno de los obispos, de como nosotros informamos, como está la situación, entonces su información no esta tan sesgada por los medios, es una información cercana a la objetividad, entonces nos damos cuenta que la violencia existe y es mucha, pero también no es todo México y también hay cosas positivas que se están dando en nuestro país”, refiere.

¿Qué mensaje dio el Papa Francisco a los obispos mexicanos sobre los migrantes?

De igual manera agrega que en el encuentro que sostuvieron con el Papa, dijo que los conminó a seguir apoyando a los migrantes al ser un país de un paso.

“Nos dijo que apoyáramos lo más que podamos en ese tema, para buscar el respeto a la dignidad de las personas que pasan por nuestro país”.

Del mismo modo los exhortó a renovar su cercanía con Dios, con los obispos mismos, los sacerdotes y con los fieles.

“Nos habló en cada aspecto desde su propia experiencia y como debemos actuar en cada uno de los casos”.

Finalmente comentó que el Papa mandó su bendición a Veracruz y a toda la Diócesis.