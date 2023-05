Redes sociales generadoras de violencia: Obispo de Veracruz

Veracruz, Ver.- Las redes sociales son las principales generadores de la violencia, además de que transforma la forma de expresión de la sociedad señala el obispo de la Diócesis de Veracruz, Carlos Briseño Arch.

Luego del deceso de un integrante de la comunidad LGBT+ víctima de presunta agresión, el prelado lamenta que en la actualidad prevalezca la agresión de unos a otros en vez de dialogar.

Te puede interesar: Veracruz, entidad con más discriminación y agresiones hacia la comunidad LGBT+

Aunado a toda la violencia que se proyecta en las redes sociales y que es absorbida por la sociedad.

¿Por qué las redes sociales promueven la violencia según el Obispo de Veracruz?

“Yo veo reflejado más que en acciones concretamente violentas de matanzas o de agresiones, o de feminicidio, yo lo veo muy reflejado en las redes sociales, en noticieros, la forma de expresarse unos a otros, es precisamente la violencia que genera la violencia verbal, que va generando una sociedad violenta donde no hay respeto, si no estás de acuerdo con el otro no hay por qué agredirlo, simplemente no lo escuches”, expresa.

Local Conflictos laborales se resuelven en un 85% en el estado

En ese sentido el jerarca religioso hace un llamado a la sociedad para abrir su corazón y dejar entrar al espíritu santo.

“Invitaría a cada quien que en su corazón dejen entrar el espíritu santo para que tengan la paz y vivan en paz con los demás, el espíritu santo da en el corazón es el único que puede generar la paz en medio de los demás”, externa.

Te puede interesar: ¡También en Veracruz! Ceniza volcánica provoca cancelación de vuelos

Finalmente el religioso avaló las expresiones que se realizaron este domingo con marchas en defensa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual fue un movimiento simultáneo en distintas partes del país.

Aclara que la sociedad tiene derecho a expresarse siempre y cuando el movimiento sea en paz.

“Cualquier manifestación siempre y cuando no sea violenta y sea de paz, todos tenemos derecho a manifestar lo que creemos y lo que queremos, los que se expresan lo hacen para que respeten y no generen violencia hacía un poder, un respeto a las autoridades”, puntualiza.