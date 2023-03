Veracruz, con 7 municipios de mayor tasa de feminicidios a nivel nacional

En el marco del Día Internacional de las Mujeres, la entidad veracruzana se ubica en el tercer lugar a nivel nacional con más feminicidios y el sexto lugar en casos de violencia familiar.

De acuerdo a los datos oficiales, siete municipios del estado de Veracruz se ubican entre los 62 municipios del país con delitos de feminicidio durante enero de este 2023. Se trata de Coatzacoalcos, Isla, Las Choapas, Papantla, San Andrés Tuxtla, Tierra Blanca y Veracruz, con un feminicidio cada uno de mujeres mayores de 18 años.

Además, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta a seis víctimas de homicidio doloso y 16 de homicidio culposo. Paralelamente, el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres reportó 8 feminicidios, 5 homicidios, 84 desapariciones y 20 agresiones.

Aunado a ello, el secretariado ejecutivo da a conocer 32 mujeres todas mayores de edad, habrían sido víctimas del delito de extorsión ocupando el segundo lugar a nivel nacional solo después del Estado de México que tiene 89 casos. También destaca que dos mujeres habían sido víctimas de corrupción de menores en el estado de Veracruz, menores de 17 años.

¿Cuántos casos de violencia familiar ocurren en Veracruz?

Sobre los delitos de violencia familiar, en el estado durante el primer mes de este año hubo 989 casos, con lo que ocupa el sexto lugar a nivel nacional solo por debajo de Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Jalisco y Guanajuato.

Asimismo, 25 mujeres habrían sido víctimas de violación en el estado, y se recibieron 434 llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia contra la mujer ocupando el onceavo lugar. Llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de abuso sexual fueron nueve y por acoso y hostigamiento sexual, 45.

¿Por qué es necesario tomar las calles este 8M?

Ante este panorama, la vocera de Colectiva Medusa, Leah Rivas, convocante de la marcha de este 8 de marzo en Xalapa consideró que es importante salir a marchar porque las mujeres necesitan crear conciencia del mundo al que se están enfrentando.

Recordó que en el país existen 11 feminicidios diarios y Veracruz es uno de los primeros estados a nivel nacional más violentos para con las mujeres. "Y hablamos de una impunidad de los crímenes por feminicidio de más del 90 por ciento, y las fiscalías y las instituciones encargadas de cuidar y atender la violencia contra las mujeres no están haciendo su trabajo".

Señaló que no solo se trata de la violencia feminicida, sino de violencia sexual, acoso y hostigamiento sexual y no solamente callejero sino en las instituciones, en las escuelas públicas y privadas, pero el mundo no habla de eso.

Añadió que para quien no pueda acudir a las marchas, es importante no abandonar el piso político pues apoyar a las mujeres y al feminismo no es solamente ir a marchar, sino que es importante mantener "nuestro piso político en cualquier espacio que se habite".

Por ello invitó a portar este 8 de marzo, una prenda morada, un pañuelo o compartir información en redes sociales que ayuden a desestigmatizar la lucha feminista.

Agregó que marchar no es el único propósito del feminismo puesto que este busca informar, colectivizar la información, el conocimiento y que todas las mujeres puedan aprender y desaprender cosas nuevas todos los días.

¿Embarazo infantil como indicador de violencia?

De acuerdo con colectivos como Equifonía, otra de las situaciones por las que atraviesan las mujeres es el embarazo infantil.

De acuerdo a fuentes oficiales, en el año 2022 en Veracruz se registraron 747 nacimientos en niñas de 10 a 14 años, es decir, fueron 48 casos más que en el 2021.

“Este es un indicador de la violencia sexual contra niñas y adolescentes. Además, es importante resaltar que en más de la mitad de los casos las niñas llegan a los servicios de salud cuando cursan el primer trimestre de embarazo, sin embargo, persiste el desconocimiento o trato negligente por parte del personal de salud, ya que no se toman las medidas necesarias para garantizar la protección integral a niñas víctimas de pederastia y con diagnóstico de embarazo”, señalaron.

Explicaron que en cada caso donde exista sospecha o evidencia de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes (NNA), se debe dar aviso inmediato a las Procuradurías municipales de protección de NNA, quienes deben garantizar la restitución de los derechos que les fueron vulnerados.

Así es como debería proceder el personal médico que atiende a niñas menores de 15 años con diagnóstico de embarazo, y cada vez que les niegan información sobre su derecho a la justicia y a la interrupción del embarazo, le restringen o niegan su derecho al libre desarrollo de la personalidad y favorecen que se prolongue el daño sufrido al ser víctimas de violencia sexual, al imponerles la maternidad.

Por lo anterior explicaron que el reconocimiento de los derechos de las mujeres y las niñas en el marco legal vigente es un avance importante, pero que el gran reto es garantizar su instrumentación con el acceso a los servicios que esto conlleva.