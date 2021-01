[Video] Si el Covid-19 no concientiza sobre alimentación, nada lo hará: nutrióloga

Xalapa, Ver.- Si la pandemia de Covid-19 no logra que la población tome conciencia de la importancia de la correcta y variada alimentación que se deben llevar en cada etapa de la vida para conservar la salud “nada lo hará” advirtió Nelly Ladrón de Guevara Castillo, directora de la Facultad de Nutrición Xalapa de la Universidad Veracruzana (UV).

Entrevistada en el marco del Día del Nutriólogo que se celebra este 27 de enero, la especialista médica destacó que la enfermedad causada por el coronavirus vino a poner de manifiesto el papel que la nutrición tiene en la prevención de enfermedades y el tratamiento de las existentes. Y es que, dijo, los padecimientos relacionados -en mayor o medida- con la alimentación y el peso pusieron a millones de veracruzanos en una situación de mayor vulnerabilidad.

“Nadie se esperaba que apareciera una enfermedad de este tipo y mucho menos que atacara de una manera más grave a las personas que tenían padecimientos preexistentes que fueron ocasionados o agravados por una mala nutrición. Ahora que lo vimos eso debe ser una lección como sociedad para hacer un trabajo colectivo y aprender a comer de una mejor manera”, dijo.

La directiva universitaria, reconoció que en medio de la crisis económica que ya existía y que se agravó con pandemia, una de las inquietudes que más tienen en las familias veracruzanas es cómo lograr comer bien con poco dinero. Ante este escenario, dijo, el consejo de los especialistas de la nutrición es que se eche mano del plato del buen comer pero que se modifique y se enriquezca con los recursos que se tienen disponibles.

“Cuando digo enriquecer pongo como ejemplo que para una familia de seis o siete integrantes un litro de leche es insuficiente pero nuestra recomendación es comprar un cereal como avena o amaranto y prepararlo con un litro de agua y un litro de leche y ya tengo alimento suficiente para todos. Pero que no sea priorizar los alimentos procesados con la falsa idea de que llenan mejor”, dijo.

Aunado a esto, estrategias como los huertos familiares o el aprovechamiento de frutas y verduras de temporada pueden servir para comer mejor y con el menor recurso. “Al principio puede resultar difícil para muchas personas que están acostumbradas a comer distinto, pero a mediado y largo plazo los beneficios en la salud serán enormes. Eso es lo que queremos nosotros como nutriólogos, que se aprenda a comer bien para siempre y no sólo por un tiempo”, dijo.

Ladrón de Guevara Castillo asegura que una de las recomendaciones más importantes que como profesionales de la salud pueden darle a la población es vigilar la cantidad y calidad de los alimentos que se están consumiendo durante estos meses de contingencia.

Precisó que dado que la actividad física y el ejercicio de niños, adolescentes y adultos se ha reducido de manera drástica por el confinamiento, también la alimentación debe variar. Así, dijo, es necesario que se tenga control de alimentos procesados, azúcares y carbohidratos que no pueden ser asimilados de la misma manera que se hacía antes del Covid-19. “En estos momentos de pandemia nuestra alimentación tiene que ser ligera y sana”, sentenció.

La especialista advirtió que esta recomendación ayuda no sólo a la salud física sino también a la salud mental ya que la alimentación también tiene un papel fundamental en padecimientos como depresión o ansiedad. “La pandemia nos ha encerrado y de tal manera que emocionalmente también nos ha afectado muchísimo y es comprensible. Entonces ante esta sensación de angustia a lo primero que se recurre es a los carbohidratos que nos dan energía, pero dado que no hay manera de gastarme esa energía por las circunstancias del encierro nos hace caer en depresión”.

Añadió que, una vez que la emergencia sanitaria pase, las autoridades deberán enfocarse no solo en atender las secuelas que habría dejado el Covid-19 en la población sino también a reforzar la salud de aquellas personas que no se contagiaron pero que requieren cambiar sus hábitos alimenticios. Y es que, dijo, de manera general el nutriólogo es un profesional médico que es visitado cuando ya se tiene un problema que tratar y que la recomendación profesional es hacerlo de manera preventiva en cada una de las etapas de la vida.

“La gente tiene la idea errónea de que los nutriólogos son los que ponen dietas para bajar de peso y no es así, somos profesionales de la salud capacitados para guiar y conducir la forma en la que la población se debe alimentar en todas las etapas de la vida y de acuerdo a las necesidades específicas de cada una”, dijo.

La directora de la Facultad de Nutrición de la UV destacó que, a finales del año pasado, se llevó a cabo un programa de reetiquetado de los alimentos que se consumen. Esto, dijo, sentó un precedente muy importante en el manejo de las enfermedades relacionadas con el sobrepeso y la obesidad.

Y es que, aunque los alimentos industrializados ya contaban con información nutrimental, en la mayoría de los casos estos datos venían en letras tan pequeñas que pasaban desapercibidos o era imposible entender. “Ahora lo que podemos ver es que desde que tomas el producto del estante del súper ya sabes qué contiene y eso hace que o evites su consumo o que lo limites”, dijo.

Reconoció que, aunque la estrategia del etiquetado frontal no resuelve el problema por si sólo, sí puede ser factor para que la población aprenda a elegir alimentos más sanos y para que las empresas cambien la formulación de sus productos. “Ya hemos visto algunos casos de productos que se modifica, les echan menos azúcares o sal para poder escapar de este etiquetado y eso creo que es un avance”, dijo.

Sin embargo, la nutrióloga asegura que este tipo de información no sustituye a una consulta con un especialista quien tiene los conocimientos para ayudar a entender no el tipo de alimentos que se pueden consumir sino también las cantidades con base en las características de cada persona.

Ante ello, dio a conocer que la Facultad de Nutrición Xalapa de la UV está dando consultas de nutrición vía online, con énfasis en atención, control y seguimiento a la población vulnerable, mismas que pueden no sólo ayudar a aliviar padecimientos sino también a prevenirlos. “A un enfermo, así le des el mejor tratamiento médico si este no va acompañado de una correcta alimentación no va a funcionar. Por eso la importancia de saber qué y cómo comer”.

Los interesados en tener una asesoría nutricional de forma remota, ya sea dentro de la comunidad universitaria o población en general, deben solicitar su cita a través de la página de internet de la facultad de Nutrición (https://www.uv.mx/nutri-xal/consulta-nutricional-virtual/) y llenar un pequeño cuestionario para recibir la información personalizada.