Ya se va alcaldesa y no entrega obra de mercado

Córdoba, Ver. - Más de 90 locales sin construirse, falta de alumbrado público y techos en algunos espacios son algunas de las exigencias que los comerciantes del Mercado Revolución tienen para la administración saliente, por esta razón se manifestaron a las afueras del zoco pues siguen esperando la certeza jurídica antes de que concluya el año así lo dio a conocer Mario Antonio Martínez Estrada, presidente del comité de Obra de Rehabilitación del Mercado Revolución.

La mañana del lunes un grupo de locatarios acudieron al Palacio Municipal para entablar un diálogo con la primera autoridad municipal, Leticia López Landero, misma que no se presentó a la junta, sin embargo, en voz de Flor López Rivera, coordinadora de Mejora Regulatoria y Normatividad, les fue mencionado que el primer convenio hecho entre los locatarios y autoridades municipales no se ha dado.



Como bien saben la obra se va a entrar, pero no está al 100 por ciento hay un conteo erróneo pues faltan 94 locales que no fueron construidos, la plática se alargó y tratamos de mediar y acceder más a lo que hemos hecho

En voz del declarante uno de los pactos era realizar el pago de lo adeudado en cada local para posteriormente darles el cambio de nombre para los que acreditaron como poseedores de los mismos para que ya no estén a nombre de sus padres o abuelos; la reunión dio una vuelta y les cambian la jugada, "para hacer efectiva el cambio de nombre les mencionaron que debían de aceptar los locales tal cual están sin que estos los hayamos visto, no es que no veamos que quedó bonito, pero para algunos puede ser funcional y otros no, el Ayuntamiento nos ha orillado a hacer todo a lo último, si tenemos necesidad de trabajar".

Martínez Estrada, comentó que no todos los locales tienen el servicio de la energía eléctrica respecto a cada uno, les exigen que ya entren y abandonen las calles.

Recalcó que la disfuncionalidad de los locales también se tiene en la falta de techo y aunque no les sorprende que esto no se haya dado, pues estaban conscientes en su momento se les dijo que los 220 locatarios tendrían su local, sin embargo, no es así y ahora temen que los locales puedan ser robados por la falta de esta parte de la estructura.

"Entendemos que la certeza jurídica nos va a respaldar con la administración que viene pues ahí nos dirá que las islas son nuestras y algo importante es que lo hará un condicionamiento de que regresemos a nuestro lugar, sin embargo, hace dos horas no dicen que debemos aceptar la obra como esta".

El presidente del comité dijo que le estaría faltando al zoco un 80 por ciento, pero el porcentaje restante corresponde a los locales faltantes, el techo de cada negocio y la luz eléctrica, en algunos lados ya estaba conectado el servicio de agua potable.

Cabe hacer mención que los inconformes manifestaron en todo momento la falta de los locales y de algunos servicios públicos, toda vez que en la Exhacienda de San Francisco Toxpan se realizaban los preparativos del cuarto y último informe de gobierno municipal de esta administración.

Sin que se les haya dado una fecha de entrega oficial del zoco, la tarde del domingo se les dio por parte de ayuntamiento que iban a recibir el mercado de forma simbólica, no obstante faltan 3 días para finalizar la administración de López Landero como alcaldesa de la ciudad.