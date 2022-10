Acuerdo aeroespacial con Rusia no tiene propósitos de espionaje: AMLO

Andrés Manuel López, presidente de Mexico expresó que el acuerdo aeroespacial que sostiene México con Rusia no tiene propósitos de espionaje y aclaró que se firmó antes de la guerra con Ucrania.

El mandatario aclaró en su conferencia de prensa de este lunes que ahora "se está haciendo un escándalo" con este acuerdo, pero subrayó que es falso el hecho de que México esté permitiendo que los satélites rusos se usen para espiar.

"A nosotros que no nos metan en sus asuntos, Mexico tiene una política de neutralidad, no estamos con ninguna potencia hegemónica. México no es un país bélico.

"Hay quienes no quieren detener la guerra y hay una propaganda en el mundo maniquea como suele suceder con todas las guerras de qué hay buenos y malos, a eso agréguenle qué hay elecciones en Estados Unidos y estas cosas se magnifican y se usan con propósitos electorales", desatacó López Obrador.

López Obrador insistió en que se tome en cuenta su plan para la paz y para realizar una tregua en la que ya no se estén probando misiles.

Asimismo, criticó que no se hable de su plan de paz en la ONU y en cambio se hable del riesgo de la guerra. Además acusó que hay desinformación en los medios de comunicación sobre la postura pacifista de pacifista.

El pasado viernes, el gobierno de Rusia ratificó un acuerdo con México para impulsar la cooperación en la investigación del espacio, según información del Kremlin, que publicó un documento en el portal oficial de información legal.

Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos considera que este acuerdo puede provocar que Rusia utilice y expanda el sistema satelital "Glonass" para espionaje en México, por lo cual el presidente López Obrador insistió en que a México no tiene acuerdos de ese tipo con ninguna potencia.