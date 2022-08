Que no sea un distanciamiento: senadores de Morena reprochan ausencia de Adán Augusto

Senadores de Morena reprochan durante plenaria el desaire del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien canceló ayer su asistencia, además de la cancelación de Mario Delgado Carrillo, dirigente nacional quien ayer también avisó que no estaría en la reunión.

Entre reclamos, inició la novena reunión de los senadores de Morena, previo a la llegada del canciller mexicano Marcelo Ebrard, en donde los senadores reprocharon a funcionarios del gobierno federal su inasistencia, así como se cuestionaron si esto significaba una ruptura en el partido o con el gobierno federal.

Mientras Ricardo Monreal señalaba que los senadores de Morena habían cumplido con el trabajo legislativo, se hacía un balance y análisis sobre el trabajo en la Cámara Alta, el senador José Antonio Álvarez Lima, hizo eco a la convocatoria del presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, para privilegiar la unidad del grupo.

El legislador aprovecho para reprochar la ausencia de Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación y cuestionó si los senadores han cumplido, “¿por qué el titular de la política interior no asistió a este encuentro?”.

Entre reclamos inició la novena reunión de los senadores de Morena. Foto: Roberto Hernández | El Sol de México

“Porque hemos cumplido hasta hoy con el compromiso que adquirimos con nuestros electores, por eso y lo digo de muy buena fe, me extraña la ausencia del secretario de Gobernación, sí hemos cumplido, ¿por qué no está el secretario de Gobernación?".

“Ojalá esto no signifique un distanciamiento entre nuestra fracción y el gobierno del presidente López Obrador. De la misma manera, me preocupa que en las columnas políticas se hable reiteradamente de que existen dos grupos entre nosotros: un grupo de radicales y duros por un lado y quisiera suponer que hay otro grupo de superficiales y blandengues, que es lo contrario de los radicales y los duros, yo francamente no creo en esta división" dijo Álvarez Lima.

“Estoy seguro de que por encima de las naturales diferencias que todos tenemos por nuestra biografía que representamos, todos y hasta ahora lo hemos demostrado, somos leales al compromiso de legislar a favor del pueblo”, señaló el legislador.

Senadores reconocer el trabajo de Ricardo Monreal

Quien le entró al llamado de la unidad fue el senador Félix Salgado, quien planteó que debe hacerse un esfuerzo por preservar la unidad y conciliar el interés entre los aspirantes a presidir el Senado, al tiempo que Gabriel García, José Narro, Higinio Martínez y Alejandro Armenta, sumaron sus propuestas para encabezar el la Mesa Directiva del Senado de la República.

Los aspirantes señalaron diversas formas para elegir al próximo presidente de la Mesa Directiva, unos por la vía del voto a mano alzada y otros por tómbola, a lo que Ricardo Monreal los llama a la calma y a ser prudentes para llevar a cabo la elección del próximo presidente.

Por su parte, la presidenta de la comisión de Salud, Margarita Valdés, reconoció el trabajo realizado hasta ahora por Ricardo Monreal al frente de la coordinación y coincidió que debe imperar la unidad de Morena por encima de cualquier otro interés personal o de grupo.

Senadores reconocieron el trabajo de Ricardo Monreal. Foto: Roberto Hernández | El Sol de México

La senadora morenista también se refirió a la agenda legislativa del PAN en materia de salud y criticó que este grupo pretenda que haya abasto de medicamentos y suministro oportuno y hasta aseguró que esos temas ya están dictaminados en contra en la comisión.

Otros que se sumaron al reconocimiento del trabajo de Ricardo Monreal, fueron la senadora Lucía Trasviña, Armando Guadiana, quien mostró su intención en representar a Morena como candidato a la gubernatura de Coahuila, en tanto, la senadora por Guanajuato Malú Micher destacó el trabajo de la todavía presidenta de la Mesa Directiva, Olga Sánchez Cordero.

La senadora Mónica Fernández recordó que “somos un solo grupo, una sola causa, un solo proyecto, trabajaremos unidos y necesitamos hacernos respetar y rechazar la violencia verbal. No permitamos ofensas, agresiones ni falsedades. No descalificaciones ni groserías de la oposición”.

En tanto, las senadoras Antares Vázquez e Imelda Castro coincidieron en reforzar la estrategia de comunicación social del partido en el Senado y pidieron que el coordinador del grupo parlamentario participe en las conferencias de prensa de la fracción.

Ricardo Monreal, al hablar ente los senadores del partido mencionó que Morena cumplió con su compromiso, “ningún instrumento jurídico nacional, ningún tratado internacional, ningún planteamiento tratado como prioritario por el Ejecutivo federal quedó pendiente, la mayoría fueron aprobados por unanimidad o por mayoría calificada”.