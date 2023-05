Duermo tranquilo: Francisco Garduño sobre incendio en estación migratoria de Cd. Juárez

El comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, reiteró este viernes que a pesar de estar vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de ejercicio indebido del servicio público en el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, que dejó un saldo de 40 muertos, no renunciará a su cargo.

Entrevistado luego de realizar un recorrido por el Archivo General del INM, el funcionario aseguró, además, que duerme tranquilo, pues la tragedia sucedió “a mil 800 kilómetros” de distancia de donde él se encontraba la noche del pasado 27 de marzo.

FOTO: Ismael Villagómez | El Heraldo de Juárez

“Algunas gentes ya me acusaron, me procesaron y me condenaron, pero sé que esas son las circunstancias. Sin embargo, lo más doloroso de la misión que me encargó el presidente de la República ha sido atender a los heridos, a los familiares, pero yo estaré compareciendo las veces que me requiera el juez y la Fiscalía general”, dijo el funcionario.

Agregó que será el juez quien decidirá si revisa o no las medidas cautelares en su contra por este hecho, como los abogados de las víctimas han dicho que solicitarán a las autoridades competentes.

“Hay ciclos, pero finamente lo importante es atender la migración como lo establece el presidente, con humanismo, con los principios de derechos humanos”, agregó.

--¿Usted nunca pensó en renunciar?, se le cuestionó al comisionado.

“No, porque sólo déjenme decirles que yo estaba a mil 800 kilómetros de distancia en el incidente, entonces no es posible que yo esté atendiendo personalmente cada uno de los 600 inmuebles que tiene el Instituto”.

🔴Una cámara al interior de la estación del INM captó el inicio del incendio así como a elementos de seguridad haciendo caso omiso de la situación. https://t.co/2gJbRTgOP4



📹 Especial pic.twitter.com/YKlCLRTejB — El Sol de México (@elsolde_mexico) March 29, 2023

Argumentó que el INM cuenta que con estructura orgánica, responsabilidades y mandos, por lo que es imposible que él este en todas las estancias y oficinas del instituto.

Garduño se refirió además al cierre de estancias temporales en plena crisis migratoria por la llegada de miles de migrantes que intentan cruzar hacia Estados Unidos y dijo que el Instituto a su cargo aún tiene la capacidad de atender a cinco mil migrantes en 19 estaciones más.

“Ahora tenemos también el cumplimiento de la Corte para no tener a los migrantes más de 36 horas”, agregó.

Finalmente, negó que se hayan suspendido la emisión de documentación a los migrantes con el cierre de 33 estaciones migratorias y garantizó que se respetará la unidad familiar de los indocumentados.