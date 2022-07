Plantean semáforo de seguridad para médicos pasantes

TAMPICO. El Colegio de Médicos de Tamaulipas exigió a las autoridades la implementación de un semáforo de seguridad en el país que determine dónde no es posible enviar a los pasantes de medicina y evitar muertes como la ocurrida la semana pasada en Durango, donde balearon al médico pasante Éric David Andrade Ramírez.

“No se tiene que mandar ningún pasante a las áreas donde incluso no puede entrar ni la Guardia Nacional”, consideró Jorge Rosendo Sánchez Medina, presidente del Colegio de Médicos de Tamaulipas.

De acuerdo con la Ley General de Salud y los reglamentos de las escuelas y facultades de medicina, el servicio social de los pasantes de las profesiones para la salud se lleva a cabo en unidades médicas de primer nivel, ya sea clínicas o centros de salud, principalmente en las zonas del país con menor desarrollo económico y social. Para la mayoría de las escuelas de medicina el servicio social dura 12 meses, tiempo que los pasantes permanecen en la comunidad en donde fueron asignados, muchas de las cuales están en áreas remotas, como la sierra de Chihuahua o las zonas selváticas de Chiapas.

Pidió que en las zonas clasificadas como peligrosas se manden a doctores formalmente contratados, conscientes de la situación y con buenos seguros de vida, aunado a que se refuerce su seguridad.

“Un doctor formalmente contratado tiene sus derechos, sus seguros de vida, su pensión para la esposa o para la familia, pero un estudiante de medicina no",dijo.

MODELO OBSOLETO

Por su parte, la Federación Nacional de Facultades y Escuelas de Medicina (FAMEN) se dijo a favor de revisar la legislación sobre servicio social para profesionales de la salud pues la que está vigente ya no cumple los objetivos para los que fue creada.

Antonio Sifuentes, director de la facultad de medicina de la Universidad Juárez Autónoma de Durango (UJED) y presidente de la FAMEN, señaló que el actual modelo de servicio social es obsoleto y debe reestructurarse, pero que no puede suspenderse pues los médicos pasantes realizan una importante labor en las comunidades alejadas.

El presidente de la FAMEN indicó que, además de la inseguridad que priva en algunas zonas, otro problema es que al pasante se le visualiza tanto por parte del IMSS, como por la Secretaría de Salud, como mera fuerza de trabajo e incluso se les deja solos, sin la presencia de un médico titular. “La norma oficial en cuestión marca una estadía cómoda del estudiante donde pueda descansar y alimentarse. No obstante, estos preceptos no se cumplen, pues el pasante tiene que estar siempre acompañado por el médico titular de la clínica o la unidad médica respectiva. Muchas veces tanto IMSS como la Secretaría de Salud les dejan solos, a cargo de la unidad, y eso no es correcto”, dijo.

Derivado del asesinato de Éric David Andrade Ramírez y de las protestas que generó entre sus compañeros de diferentes facultades, autoridades de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) acordaron reunirse en próximas fechas para revisar las condiciones de Servicio Social de las y los pasantes.

Directivos de las escuelas de medicina, enfermería y odontología acordaron invitar a las universidades de todo el país a sumarse a esta iniciativa para revisar la duración del servicio social, el monto de las becas y las condiciones conforme a la Norma Oficial Mexicana en Servicio Social y Campos Clínicos a fin de cumplir con la obligación de atender a los sectores más necesitados de la sociedad. Con información de Víctor Blanco y Erika Uribe /El Sol de Durango y Joel García /El Heraldo de Chihuahua