Universidades sufrirán por desaparición de empleos: Silvia Elena Giorguli, presidenta del Colmex

VALENCIA, España. “En esta Revolución Digital muchos de los empleos que van a desaparecer son de ocupaciones universitarias”, dijo Silvia Elena Giorguli Saucedo, presidenta de El Colegio de México.

En entrevista con El Sol de México tras su participación en el V Encuentro Internacional de Rectores Universia 2023, Giorguli Saucedo comentó sobre los inminentes cambios en el mercado laboral que dejará la llegada de nuevas tecnologías y su impacto en la formación de profesionistas en las universidades.

Puede interesarte: Rectores se comprometen a cambiar modelo educativo en la Declaración de Valencia

Apuntó que los principales retos que la universidad debe afrontar son los impactos que la pandemia dejó en la educación, la salud mental de estudiantes luego del confinamiento y los mencionados cambios ocasionados por las nuevas tecnologías en el trabajo y la educación.

¿Qué destacaría de las conclusiones de este Encuentro?

En este Encuentro vimos que hay problemas que estamos compartiendo que tienen que ver con cambios en el mundo del trabajo, con cambios en las juventudes, con cambios en las formas de aprendizaje. Es muy interesante que compartimos problemáticas similares a lo que está pasando en España, en Chile o Brasil.

Es recuperar las prácticas que nos han servido y de lo que no nos ha servido para no repetirlo.

¿Qué problemáticas encontraron?

De las problemáticas que han salido repetidas con otros rectores, que no se hablaron en el foro, pero sí en otros espacios, está el tema de la salud mental, de cómo está el estudiantado después de la pandemia, de la interacción con la tecnología, con el aislamiento social que está relacionado con la forma como estamos utilizando la tecnología que tiene un impacto en el estudiantado y en la comunidad académica en general.

El otro tema es cómo las universidades vemos el cambio tecnológico en dos facetas, la primera es que las universidades generan el cambio tecnológico, pero ¿cómo la incorporas en el aula y la forma de enseñanza? Cómo preparamos a nuestros estudiantes cuando sabemos que en unos años muchas ocupaciones sabemos van a ser obsoletas. En una de las presentaciones se habló de que a diferencia de la Revolución Industrial, cuando muchos de los empleos que desaparecieron eran de baja calificación académica, ahora en esta Revolución Digital muchos de los empleos que van a desaparecer son de ocupaciones universitarias.

Silvia Elena Giorguli / Cortesía | El Colegio de México

El tercer tema fue el papel de la universidad en la sociedad. La misión de la universidad es educar para el trabajo, educar para la vida, formar líderes, formar ciudadanos, etcétera, pero también somos espacio de vinculación con el conocimiento todo y cómo nos vinculamos con la sociedad para atender problemáticas como el cambio climático y las desigualdades y qué participación tenemos en resolver estas problemáticas.

¿Qué tan atractivo es para un joven estudiar en una carrera universitaria si hay profesiones que podrían desaparecer por los avances tecnológicos?

¿Tú a los 18 años qué preferirías? ¿Entrar a trabajar o seguir estudiando?

La universidad es un espacio de formación muy estimulante, nunca vas a tener tanto tiempo para generar lazos con tu generación, para tener discusiones que tienes en clase, para interactuar con el arte, la cultura y todo lo que hay alrededor. Para los jóvenes hay un valor agregado y en contextos como México nos hace falta que sea más amplio y más importante e inclusivo.

La otra cuestión es que el valor que recibes en la universidad no solamente es para el mercado de trabajo, sino para la vida. Los cambios tan rápidos en el mundo del trabajo y los desarrollos tecnológicos, como por ejemplo, que ya no necesites un médico de primera instancia sino un robot —lo que ya pasa en Japón—, lo que va a pasar es que no van a desaparecer, sino que van a cambiar.

Por eso es importante darle una caja de herramientas a los estudiantes para que se puedan adaptar. También está el hecho de que en países como México el acceso a la tecnología va a tardar mucho.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Otro tema coyuntural es la post pandemia. ¿Qué tan válido es el temor de una generación pérdida en materia educativa?

A mí no me gusta hablar de generaciones pérdidas porque la idea lleva a pensar para qué inviertes en ellas si ya están pérdidas y creo hay aprendizajes de la pandemia tanto de estudiantes como docentes. Uno de los mensajes de este Encuentro es la importancia de la formación a lo largo de la vida, las generaciones de hace 50 años sólo estudiaban cuatro años y ya no regresaban, ahora ya no.

Esta idea de la formación para la vida es algo que debemos incorporar más en el contexto mexicano y después de la pandemia es más importante porque vamos a ir viendo en los diferentes niveles los vacíos que hay que subsanar.