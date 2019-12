Del orgullo a los castigos: 10 historias LGBT+ en 2019

Millones de personas se unieron a las marchas del Orgullo en todo el mundo durante 2019, y los derechos de las personas homosexuales, bisexuales y transgénero estuvieron cada vez más en el centro de atención.

En algunos países se produjo la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, mientras que en otras naciones se discutió sobre la pena de muerte para condenar este tipo de relaciones.

El año también marcó el aniversario 50 de los disturbios de Stonewall contra la brutalidad policial en la ciudad de Nueva York, lo que desencadenó el movimiento moderno por los derechos LGBT+ en los países occidentales.

A continuación, 10 historias de un año de cambios para muchas personas de la comunidad LGBT+ en todo el mundo:

1. La pena de muerte por sexo gay en Brunéi y Uganda

En marzo se reveló que Brunéi, el pequeño país del este de Asia, planeaba implementar cambios en su Código Penal Islámico, que impondrían la pena de muerte por apedreamiento para quienes tuvieran relaciones íntimas entre personas del mismo sexo.

Después del rechazo mundial, con empresas y celebridades como George Clooney y Elton John boicoteando a las firmas propiedad de Brunéi, el sultanato anunció en mayo que se extendería la moratoria sobre la pena de muerte.

En octubre, un ministro ugandés dijo que la nación del este de África planeaba volver a presentar un proyecto de ley conocido coloquialmente como "Kill the Gays" (mata a los homosexuales). El gobierno negó que se impondría la pena de muerte por sexo entre personas del mismo sexo tras la ola de clamor internacional.

2. Gabón criminaliza el sexo gay y lésbico

En julio, la nación de África central prohibió las "relaciones sexuales entre personas del mismo sexo", introduciendo una pena de hasta seis meses de prisión y una multa de 8.482 dólares.

La modificación a la ley no se informó ampliamente hasta más adelante en el año, sin embargo un activista de los derechos LGBT+ en África occidental dijo que había hablado con dos hombres gaboneses arrestados bajo la nueva ley, quienes tuvieron que sobornar a la policía para ser liberados.

3. Kenia mantiene la prohibición del sexo homosexual

El Alto Tribunal de Kenia ratificó en mayo una ley británica de la era colonial que penaliza el sexo homosexual por hasta 14 años en prisión, rechazando la petición de activistas LGBT+ justificando que las relaciones entre personas del mismo sexo chocaban con los valores morales tradicionales.

Los defensores de los derechos LGBT+ dijeron que la ley promovía la homofobia en la nación conservadora y religiosa de África Oriental y que violaba los derechos constitucionales a la privacidad, la igualdad y la dignidad. Actualmente están apelando el fallo.

4. Bostwana legaliza el sexo homosexual

En junio, Bostwana legalizó las relaciones entre personas del mismo sexo cuando el Tribunal Superior revocó una ley de la era colonial que había castigado el sexo homosexual consensuado con hasta siete años de prisión.

"La discriminación no tiene lugar en este mundo", dijo el juez Michael Leburu en su fallo, siguiendo sentencias anteriores en el país del sur de África, que habían reconocido el derecho de las personas LGBT+ a la igualdad de protección ante la ley.

5. El matrimonio entre personas del mismo sexo se extiende

Taiwán se convirtió en mayo en el primer lugar en Asia en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, a pesar de que dos tercios de las personas que votaron en un referéndum en noviembre de 2018, lo hicieron para mantener la definición del matrimonio entre un hombre y una mujer.

La isla autónoma fue seguida en junio por Ecuador, que se convirtió en el país número 27 del mundo en permitir que se casaran parejas de homosexuales y lesbianas.

Al mes siguiente, el Parlamento británico votó para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo en Irlanda del Norte.

6. La prohibición de militares transgéneros de Trump entra en vigencia

Estados Unidos implementó una ley en abril que prohibió abiertamente que las personas trans se alistaran en el Ejército, y el presidente Donald Trump afirmó que los miembros trans del servicio causarían "tremendos costos médicos y desorganización".

Esto revertió una política de su predecesor, Barack Obama.

7. Supremo Tribunal de Brasil dictamina que la homofobia es un delito

En mayo, la Corte Suprema de Brasil dictaminó que la homofobia y la transfobia son delitos bajo las leyes antidiscriminatorias existentes en el país sudamericano. Esto prohibió la violencia contra las personas LGBT+ e hizo ilegal negarles el acceso a la educación, trabajos, tiendas y edificios públicos.

El veredicto se produjo después de que el presidente Jair Bolsonaro, autoproclamado "homófobo orgulloso", eliminara las responsabilidades LGBT+ del ministerio de la Mujer, Familia y Derechos Humanos tras asumir el cargo en enero.

8. Zonas libres de personas LGBT+ se extienden en Polonia

El gobernante Partido Ley y Justicia de Polonia, en campañas para las elecciones de la Unión Europea en mayo y las elecciones nacionales en octubre, instauró la "ideología LGBT" como ideas extranjeras que socavaban los valores tradicionales.

Al mismo tiempo en que el alcalde de Varsovia firmó una declaración a favor de la comunidad LGBT en febrero, docenas de pueblos, principalmente en la Polonia conservadora y rural, se declararon "libres de LGBT", y manifestantes atacaron marchas del Orgullo en algunas ciudades.

9. Manifestantes por el Orgullo de Georgia desafían las amenazas de la extrema derecha

Mientras millones de personas marcharon en las celebraciones del Orgullo mundial que conmemoraron el 50 aniversario del levantamiento de Stonewall este verano, en Tiflis, Georgia, las personas LGBT+ y sus aliados tuvieron que hacer un desfile de menores dimensiones en medio de amenazas de la extrema derecha.

En noviembre, el preestreno de una película sobre el amor homosexual en el país fue atacado por violentos manifestantes ultranacionalistas en un hecho que dejó al menos 25 detenidos.

10. La "terapia de conversión" prohíbe la propagación

El gabinete de Alemania en diciembre respaldó una ley que prohibiría la llamada terapia de conversión para menores, como un movimiento global para poner fin a las prácticas desacreditadas que apuntan a cambiar la identidad de género u orientación sexual de alguien.

La terapia de conversión, que ha sido ampliamente condenada por las asociaciones médicas de todo el mundo por ser ineficaz y perjudicial para la salud mental, es ilegal en Malta, Ecuador, Brasil y Taiwán.