Putin se creía duro, pero topó con voluntad de hierro, afirma Biden y promete más apoyo a Ucrania

El presidente Joe Biden aseguró el martes que Estados Unidos mantendrá "sin flaquear" el apoyo a Ucrania, en un discurso en Polonia con motivo del primer aniversario de la invasión rusa de la ex república soviética.

"No debe haber ninguna duda: nuestro apoyo a Ucrania nunca flaqueará, la OTAN no se dividirá y no nos cansaremos" de mantener esa postura, proclamó Biden ante una multitud congregada frente al Castillo Real de Varsovia.

"Kiev se mantiene fuerte, orgullosa, de pie y, lo que es más importante, libre", añadió Biden, afirmando que el presidente ruso Vladímir Putin se creía "duro" pero topó con la "voluntad de hierro" de Estados Unidos.

Biden, que el lunes efectuó una visita sorpresa a Kiev, negó además que las potencias occidentales planeen atacar a Rusia.

"Occidente no está conspirando para atacar a Rusia, como ha dicho hoy [martes] Putin. Millones de ciudadanos rusos que solo quieren vivir en paz con sus vecinos no son el enemigo", afirmó.

Putin acusó a los países occidentales de "atizar" el conflicto en Ucrania y anunció la suspensión de la participación del país en el tratado de desarme nuclear Nuevo START, que firmó con Estados Unidos.

Sin embargo, unas horas después, el ministerio ruso de Relaciones Exteriores aseguró que el país seguiría acatando los límites que impone al tratado hasta que este expire en 2026.