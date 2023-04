Identifican a fallecidos en accidente de Martínez de la Torre

La tarde de ayer ocurrió un aparatoso accidente en la carretera Cardel- Poza Rica, en el tramo Paso Largo-Vega de Alatorre, municipio de Martínez de la Torre, en el que murieron tres personas, mientras que dos resultaron gravemente lesionados.

De acuerdo con informaciones, las tres fallecidos fueron identificados como familiares de Olga Isela Gerardo Morales, exalcaldesa de Tepetzintla, municipio que está al norte del estado; los que perdieron la vida fueron Carlos “N”, Eliud “N” y Edgado, hijos y hermano de la exedil.

Este percance ocurrió ayer entre dos vehículos que provocó la muerte de tres personas, además dos resultaron con graves lesiones al quedar prensados entre los fierros retorcidos de las unidades.

Luego de intensos trabajos para rescatar a los lesionados los trasladaron al hospital de Martínez de la Torre.

¿Cómo ocurrió el accidente en el tramo Paso Largo-Vega de Alatorre?

Los hechos ocurrieron a la altura del tramo Paso Largo-Vega de Alatorre del municipio martinense; los vehículos involucrados fueron una camioneta Captiva color blanco, modelo 2022 con placas del Estado de Veracruz y un automóvil Nissan Platina de color verde, modelo 2007, también con placas del Estado de Veracruz. Técnicos en urgencias médicas de Cruz Roja del municipio de San Rafael se presentaron en el lugar de los hechos y apoyaron en el rescate y traslado de los dos lesionados.

Mientras tanto, a través de redes sociales, una de las hijas de la exalcaldesa Olga Isela Gerardo Morales colocó un texto.

"Los amo y los amaré siempre, me duele con todo mi corazón tener tres pérdidas importantes, mis dos hermanos, mi tío, personas importantes en mi vida, jamás pensé que el abrazo de hace rato sería el último, quiero volver a escucharlos reír y que estén aquí conmigo. Mis hermanos con los que me crié, los que siempre estuvieron en mis momentos malos y buenos, con los que hacía travesuras y pasaba momentos lindos. Mi tío, él que siempre me hacía reír y estaba de buen humor, me siento tan orgullosa de todo lo que lograste, los amo con todo mi ser por siempre".

En el lugar de los hechos, tomó conocimiento la Guardia Nacional en su División Caminos, Policía Municipal y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Personal de la Fiscalía Regional se encargó de las diligencias correspondientes y luego ordenó el traslado de los cuerpos al Semefo, en donde fueron identificados oficialmente como familiares de la exedil de Tepetzintla.

Con información de Bernabé Vallejo | Colaborador